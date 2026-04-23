Día 55 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 23 de abril en su 55° día de guerra . Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Sin embargo, la tensión por las amenazas cruzadas generan dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, la Guardia Islámica abrió fuego contra tres buques en el Estrecho de Ormuz .

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación