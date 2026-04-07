Autorizaron a “Chiqui” Tapia a hacer tres viajes fuera del país para reuniones de CONMEBOL y la FIFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , fue autorizado por la justicia a hacer tres viajes fuera del país desde este miércoles. Los destinos son Paraguay, Ecuador y Canadá para reuniones de la CONMEBOL y la FIFA.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante -quien procesó la semana pasada al titular de la AFA- aceptó los pedidos de viaje del presidente de la AFA, quien tiene prohibición de salida del país y debe pedir autorización judicial.

Tapia viajará desde este miércoles y hasta el viernes a Paraguay, a la ciudad de Luque y del 23 al 26 de este mes a Quito, en Ecuador. Informó que es para participar de la reunión de trabajo vinculada a los "Fondos Evolución" y del Congreso Ordinario N° 82 de CONMEBOL, de la que el titular de la AFA es vicepresidente.

El tercer viaje es a la ciudad de Vancouver, en Canadá, donde del 29 de abril al primero de mayo se hará 76° Congreso de la FIFA. Canadá junto con México y Estados Unidos son las sedes del mundial de fútbol de este año.

El presidente de la AFA acompañó las invitaciones y los lugares donde se alojará. También que el viaje a Paraguay lo hará en un avión privado de la empresa Baires Fly, que está siendo investigada por presunta facturación falsa en la causa por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que conducía Diego Spagnuolo .

"No existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas", sostuvo el juez Amarante para autorizar a Tapia y recordó que la última vez que el titular de la AFA había pedido salir del país fue con un planteo tener abierto por 60 días viajes sin destino.

El magistrado sostuvo que ahora "la petición aparece acotada, concreta y susceptible de control" y que "no interfiere con ningún acto procesal pendiente que requiera su presencia". El juez le fijó una caución de 30 millones de pesos que ya está depositada por sus anteriores viajes.

Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el gerente general de la entidad, Gustavo Álvarez , el secretario general, Cristina Malaspina , y el ex secretario general Víctor Blanco fueron procesados la semana pasada por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.

Concretamente, los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo. En el caso de Tapia, el juez destacó que como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.

Esa decisión fue apelada por las defensas de los dirigentes para que sea revisada por la Cámara en lo Penal Económico.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín