Adiós al papel higiénico: cómo es la tendencia 2026 para reemplazarlo en los baños

Los inodoros inteligentes dejaron de ser elementos que se ven solamente en las películas futuristas o en los videos de viajeros en Tokio. De hecho, en los últimos meses comenzaron a aparecer en Argentina y amenazan con convertirse en una tendencia en los baños para 2026.

El futuro llegó hace rato. Así lo indica la presencia cada vez más extendida de electrodomésticos y elementos hogareños inteligentes. Los washlets, como se los conoce en el mundo a estos inodoros, son una innovación japonesa que avanza pasos agigantados desde hace algunas décadas y que hace suponer que el papel higiénico dejará de ser necesario en poco tiempo.

Ya en un viejo capítulo de Los Simpsons, cuando Homero y su familia viajan a Japón, el protagonista de la serie va al baño y se sorprende con la tecnología de los washlets. Esta escena que hasta hace unos años era una simple fantasía futurista hoy comienza a volverse realidad en muchos hogares de Argentina.

La tecnología doméstica avanza sobre espacios que durante años permanecieron prácticamente al margen. Ese es el caso del baño, que empieza a integrarse a esa transformación. En ese escenario, los washlets se consolidan como una de las innovaciones más visibles dentro del equipamiento sanitario . Se trata de inodoros inteligentes que combinan diseño, electrónica y automatización para ofrecer una experiencia distinta a la del sanitario tradicional.

Su desarrollo tiene origen en Japón, donde su uso forma parte de la vida cotidiana tanto en casas como en espacios públicos. Con el paso del tiempo, esta tecnología empezó a expandirse hacia otros mercados y ahora gana presencia en Argentina, especialmente en proyectos de arquitectura contemporánea y viviendas que priorizan el confort y la innovación.

El rasgo central de los washlets está en la integración del inodoro con funciones de bidet en una sola unidad . A partir de esa base, se incorporan sistemas que apuntan a mejorar la higiene personal. El chorro de agua regulable permite ajustar presión, temperatura y dirección según las preferencias del usuario. Esto hace suponer que en un futuro no muy lejano, el papel higiénico podría dejar de ser un imprescindible en el baño.

A esta función se suma el secado con aire caliente, que completa el proceso. Muchos modelos también incluyen asientos calefaccionados , apertura y cierre automático mediante sensores, y paneles digitales o controles remotos que permiten gestionar cada función con precisión.

Desde el punto de vista sanitario, estos dispositivos ofrecen ventajas concretas. La limpieza con agua permite una higiene más profunda, mientras que los materiales antibacterianos y los sistemas de autolimpieza contribuyen a mantener el equipo en condiciones adecuadas.

Además, los washlets incorporan mejoras en términos de eficiencia. La reducción del uso de papel y la optimización del consumo de agua son beneficios ambientales relevantes. En Argentina, su presencia aún es incipiente, pero el interés crece impulsado por una tendencia que combina tecnología, bienestar y sustentabilidad.

Mantener el inodoro bien limpio es clave para evitar la aparición de malos olores en el baño. La acumulación de residuos, sarro y bacterias en distintas partes suele generar aromas persistentes que no se eliminan con una limpieza superficial. Por eso, una rutina adecuada permite no solo mejorar el ambiente, sino también prolongar la vida útil de los materiales.

El primer paso consiste en aplicar un producto desinfectante dentro de la taza y asegurarse que cubra bien las paredes internas. El uso de una escobilla permite remover restos adheridos, especialmente en la zona inferior donde se acumula mayor suciedad. También hay que prestar atención al borde interno, donde suelen formarse depósitos difíciles de ver . Dejar actuar el producto durante unos minutos mejora su efectividad.

La limpieza no debe limitarse al interior. La tapa, el asiento, la base y el exterior del inodoro también requieren desinfección frecuente . El uso de paños con productos antibacterianos ayuda a eliminar microorganismos que pueden generar olor. Además, mantener una ventilación adecuada y realizar limpiezas periódicas evita que los olores vuelvan a instalarse en el ambiente.

Una de las principales ventajas de los washlets es que utilizan agua para la limpieza , lo que permite una higiene más profunda en comparación con el papel higiénico . Mientras que el papel solo remueve residuos de forma superficial, el chorro de agua elimina bacterias y suciedad de manera más efectiva.

Además, muchos modelos incluyen funciones como agua templada, presión regulable y secado con aire , lo que reduce el contacto y mejora la experiencia. Desde el punto de vista sanitario, esto no solo favorece la limpieza, sino que también puede ser más amigable con la piel , evitando irritaciones o molestias.

Fuente: TN