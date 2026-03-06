Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo será y qué dice el pronóstico para el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano amanecieron este viernes con cielo nublado y señales de un cambio en las condiciones del tiempo. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el regreso de las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con precipitaciones que podrían extenderse durante buena parte de la jornada y continuar en el inicio del fin de semana.

Según el organismo oficial, para hoy se prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 25. Durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, mientras que hacia la noche podrían registrarse chaparrones, en un contexto de mayor inestabilidad por el ingreso de un frente frío.

El cambio en las condiciones llega después de varios días con temperaturas elevadas y cierta pesadez en el ambiente, que anticipaban la llegada de precipitaciones. Si bien durante el jueves se esperaban algunas lloviznas, el escenario más inestable comenzó a consolidarse recién durante la jornada de este viernes.

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad continuará al menos durante las primeras horas del sábado. Para esa jornada el SMN prevé una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 25, con lluvias durante la mañana y un cielo que se mantendría mayormente nublado.

Hacia la tarde del sábado el tiempo comenzaría a mejorar gradualmente, con nubosidad en disminución y condiciones más estables hacia la noche.

El domingo, en tanto, marcaría el retorno del buen tiempo en el AMBA. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, con una mínima cercana a los 14 grados y una máxima de 24, lo que permitiría cerrar el fin de semana con un clima más agradable en la Ciudad y sus alrededores.

Fuente: Clarín