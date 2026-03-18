“Voy a volver”: la amenaza previa al tiroteo en el que murió una jubilada de 73 años en Lanús

Blanca Alba Fuenzalida , una jubilada de 73 años, murió al recibir un disparo durante un tiroteo entre vecinos y motociclistas que estaban provocando ruidos molestos en Lanús.

El dramático episodio ocurrió pasada la medianoche del domingo, en Villa Diamante. Recientemente, trascendió la amenaza que habría pronunciado uno de los motociclistas antes del ataque: “Voy a volver y los voy a c... a tiros” .

Todo pasó a metros de la Plaza San José Obrero, en la esquina de Ucrania y San Vladimiro, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Según informaron fuentes de la investigación, los vecinos enfrentaron a un grupo de jóvenes en motos que estaban haciendo ruido , hasta que en un momento se fueron, pero antes, uno de ellos amenazó con volver armado.

Media hora después, el hombre que los amenazó volvió acompañado de otras personas y empezaron a disparar contra la casa . Un miembro de esa familia que se desempeña como sargento de la Unidad Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús salió y empezó a tirotearse con ellos .

En las imágenes se observa la secuencia completa. El cuñado del sargento también salió de la casa con un arma en la mano y se sumó al tiroteo. Mientras tanto, el resto de la familia se resguardó dentro de la propiedad .

Fueron en total unos 30 disparos; uno de ellos impactó al lado de la cámara de seguridad y levantó el revoque de la pared; pero el que provocó la tragedia fue otro que atravesó el vidrio de una ventana e impactó contra una de las mujeres de la familia: Blanca Fuenzalida, la mamá del sargento .

La bala ingresó por la espalda, le hirió la axila y luego el corazón . La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, donde finalmente murió por las lesiones provocadas en el impacto.

En el afán de escapar, los agresores dejaron sus motos en la plaza . Más tarde, volvieron a buscarlas y fueron insultados por los vecinos, pero nadie los retuvo . Actualmente, permanecen prófugos de la justicia.

El caso quedó en manos de la UFI 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Ahora, los agentes de la Policía Bonaerense trabajan intensamente para dar con los responsables . La investigación continúa.

Fuente: TN