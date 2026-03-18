Un prostíbulo encubierto en Recoleta: procesaron a nueve hombres que explotaron sexualmente a 50 mujeres

La Justicia Federal procesó a nueve hombres acusados de haber explotado sexualmente a 50 mujeres, entre ellas dos menores, en un prostíbulo encubierto que operaba bajo la fachada de un boliche en Recoleta.

El local, llamado D’Lirio y ubicado en Vicente López 2134 , frente al cementerio, fue allanado el 9 de julio del año pasado tras una investigación que destapó una red de trata y explotación sexual.

La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello , quien también ordenó embargos por 7.800 millones de pesos , la prohibición de salida del país para todos los imputados y la inhibición de bienes de la empresa que administraba el lugar, Gran Recoleta S.A.

Según la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 , a cargo de la fiscal Alejandra Mángano y con la colaboración de la PROTEX , el local operaba como un boliche exclusivo para hombres, pero en realidad era un espacio de explotación sexual clandestina.

Las mujeres eran reclutadas a través de redes sociales con ofertas engañosas de “presencias” y “copas”. Una vez dentro, debían acompañar a los clientes, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo de bebidas.

Según los testimonios, el pago era de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche , sin porcentaje por las copas vendidas. Si llegaban tarde o se iban antes de las 6 de la mañana, no cobraban.

El sistema era tan estricto que el personal de seguridad y de caja controlaba el ingreso y egreso de las mujeres, y el pago se realizaba en efectivo al final de la jornada. Además, muchas eran forzadas a aceptar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos, por montos que iban de 150 a 500 dólares , de los cuales los organizadores se quedaban con al menos 100.

Todo comenzó con una denuncia anónima realizada e l 6 de abril de 2022 a la Línea 145, que alertó sobre la existencia de un prostíbulo disfrazado de bar y boliche bailable. La denuncia mencionaba la presencia de menores de edad, venta de drogas y posible connivencia policial.

Tras meses de investigación, la fiscalía y la PROTEX lograron allanar el local. Allí identificaron a 50 mujeres , de las cuales 43 estaban en calidad de “presencias” según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata.

La organización operaba bajo la pantalla de Gran Recoleta S.A. , con una estructura jerárquica y roles bien definidos. Tres de los imputados (uno murió el año pasado) estaban a cargo de todo, usando la sociedad para obtener habilitaciones y encubrir la actividad ilegal.

Uno de los acusados se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres , otro de la administración general y la incorporación de nuevas trabajadoras, un tercero del reclutamiento por redes sociales y otro de gestionar reservas y registrar las ganancias.

Otros cuatro imputados cumplían tareas operativas: administración, registro de mujeres, recepción de dinero y coordinación logística.

El grupo de “los públicas” era responsable de captar mujeres, muchas veces a través de recomendaciones o por clientes de otros boliches.

El juez Casanello sostuvo que “ el respaldo de la sociedad comercial daba una imagen de legalidad que servía para que las mujeres aceptaran condiciones de control y abuso”. Las víctimas “ eran exhibidas como objetos , debían tolerar abusos de los clientes y estaban sometidas a un sistema de vigilancia con cámaras y personal del local”.

El pago base apenas cubría los gastos de traslado, por lo que muchas mujeres se veían obligadas a aceptar los “pases” para sobrevivir. Además, las “bailarinas” realizaban shows sensuales sobre las mesas , a cambio de un pago fijo y propinas.

El juez procesó a cinco de los acusados como coautores del delito de trata agravada por la existencia de menores de edad, y a cuatro como partícipes necesarios . Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, pero con embargos por 7.800 millones de pesos , inhibición general de bienes de la empresa y prohibición de acercamiento a las víctimas.

La investigación además reveló que D’Lirio era la continuación del prostíbulo Madaho’s , que ya había sido desbaratado por trata y explotación sexual. Fue a través de un análisis de las sociedades comerciales y los movimientos bancarios, que movían 1.500 millones de pesos entre 2021 y 2025.

Para Casanello, el local D’Lirio “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina” , donde la vulnerabilidad de las mujeres fue aprovechada sistemáticamente para obtener beneficios económicos.

Fuente: TN