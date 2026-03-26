Un pitbull atacó a una nena de 6 años y lo tuvieron que asfixiar para que la soltara

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Un pitbull atacó de forma brutal a una nena de 6 años en la zona norte de Rosario. El hecho ocurrió el pasado martes por la tarde y requirió la intervención urgente de familiares y vecinos para separar al animal.

El episodio se registró en el pasaje San Cayetano al 1400, en una vivienda modesta con una construcción de madera. La víctima, identificada como Kimberly Abigail, jugaba con una amiguita en la casita del primer piso cuando el perro se abalanzó sobre ella.

"El perro se crió de chiquito en ese lugar y mi nieta siempre fue a jugar ahí con la amiguita. No sé por qué el perro la desconoció, ya que la nena siempre va allí", comentó la abuela de la víctima a la prensa local.

Así fue el brutal ataque a la nena

El animal mordió a la nena en nalgas, brazo, cara, cabeza, piernas y otras zonas. Los testigos describieron que actuaba "como rabioso": soltaba momentáneamente y volvía a atacar.

"El perro estaba como rabioso. En el forcejeo, la soltaba de un lado y la volvía a morder por otro", agregó la abuela de la criatura.

Y se preguntó: "No sé por qué la habrá desconocido. Habrá estado en celo y por eso la atacó. Es un perro bastante grande, de un año o año y medio".

Para que soltara a la niña, los presentes debieron asfixiar temporalmente al pitbull con una soga y golpearlo en la cabeza. La maniobra duró varios minutos de alta tensión.

Kimberly fue trasladada al Hospital de Niños Zona Norte, donde recibió tres puntos de sutura en la cabeza y tres en las nalgas. Según su abuela, la menor se encuentra "estable" y "en observación".

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Unidad Regional II intervino en el lugar. El pitbull, que resultó herido, quedó bajo custodia y al resguardo de familiares de los dueños, fuera de la vivienda.

La propietaria del animal fue demorada para los trámites policiales. La causa se caratuló preliminarmente como "lesiones por mordedura de can".