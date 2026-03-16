Un micro de larga distancia se despistó y volcó en la ruta 9: hay 45 heridos

Un micro de larga distancia despistó y volcó este lunes a la madrugada en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9 , a la altura de la localidad de Gobernador Castro, partido de San Pedro.

Como consecuencia del accidente, 45 personas resultaron heridas . Uno de los pasajeros tuvo que ser operado por un golpe en la zona abdominal, según informó Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil. El resto sufrió lesiones leves y la mayoría de los heridos fue dado de alta.

El hecho se produjo cuando un colectivo de la empresa LEO perdió el control y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía . El vehículo era conducido por un hombre de 43 años y, según informaron fuentes policiales, no se registraron otros autos involucrados.

Al momento del accidente, el micro trasladaba a un total de 50 pasajeros. En el lugar se desplegó un importante operativo sanitario que contó con la intervención de ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, las cuales trasladaron a los heridos hacia el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa”.

De acuerdo al informe del director de Defensa Civil, alrededor de 45 pacientes recibieron atención médica en ese hospital y otros centros de salud de San Pedro.

La mayoría de los afectados presenta “cuadros de politraumatismos y fracturas en miembros superiores” , específicamente en hombros y codos, por lo que se realizaron radiografía y tomografía para determinar el carácter de las lesiones.

Asimismo, los profesionales médicos confirmaron que uno de los pasajeros debió ser ingresado de urgencia al quirófano debido a la gravedad del golpe, pero estaría fuera de peligro.

Fuente: TN