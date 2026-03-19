Un delincuente apuñaló a un menor de 14 años camino a la escuela

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Un adolescente de 14 años fue apuñalado por un ladrón cuando iba camino a la escuela en Comodoro Rivadavia. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Ocurrió este miércoles, cerca de las 6:50, en la esquina Wilfredo Andrade y Código 756. En el video se ve cómo el agresor acorrala al chico, lo empuja contra la pared y lo ataca con un cuchillo luego de un breve forcejeo.

En las imágenes se observa cómo el adolescente intentó defenderse aunque el ladrón logró herirlo en el estómago. El ataque duró apenas diez segundos.

Según informó ADN Sur, a pesar de la situación, la víctima logró escapar corriendo y llegó por sus propios medios hasta su casa, donde fue asistida rápidamente por su madre. El comisario mayor Cristian Mulero confirmó que el chico fue trasladado en un auto particular al Hospital Regional, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el jefe policial, las lesiones fueron de carácter leve y el menor se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación para seguir su evolución.

Personal de la División de Investigaciones, junto con efectivos de la comisaría jurisdiccional y Criminalística, intervinieron después del ataque. En el lugar realizaron pericias y comenzaron un relevamiento para dar con el autor del hecho.

Por el momento, no hay detenidos. “Se están recabando datos para lograr establecer la identidad del agresor. En la zona hay cámaras de seguridad y el personal de investigaciones trabaja para obtener esas imágenes”, relató Mulero.



