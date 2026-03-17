Home Ads
NACIONALES

Un camión despistó y terminó en la cuneta en Ruta 205

Redacción CNM marzo 17, 2026

Home Ads

Home Ads

 




Un camión terminó en la cuneta tras despistarse en la Ruta Nacional 205, en inmediaciones del acceso a la localidad de Del Carril.


El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 8 de la mañana y generó la intervención de dos dotaciones de bomberos voluntarios.



El jefe del cuerpo activo, Fabricio Larrabe, informó que también acudió una ambulancia de la unidad sanitaria por precaución, aunque el conductor del camión no sufrió lesiones.


El despiste activó la sirena de emergencia en la localidad y movilizó a los equipos de asistencia, que trabajaron en el lugar para controlar la situación.



Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags