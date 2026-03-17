Un camión despistó y terminó en la cuneta en Ruta 205

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Un camión terminó en la cuneta tras despistarse en la Ruta Nacional 205, en inmediaciones del acceso a la localidad de Del Carril.





El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 8 de la mañana y generó la intervención de dos dotaciones de bomberos voluntarios.





El jefe del cuerpo activo, Fabricio Larrabe, informó que también acudió una ambulancia de la unidad sanitaria por precaución, aunque el conductor del camión no sufrió lesiones.





El despiste activó la sirena de emergencia en la localidad y movilizó a los equipos de asistencia, que trabajaron en el lugar para controlar la situación.



