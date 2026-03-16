Tras la revelación de nuevos chats, Diputados pide reactivar la comisión $LIBRA y apartar al fiscal

Tras la revelación de chats y llamadas telefónicas entre el empresario Mauricio Novelli y funcionarios del Gobierno en las horas posteriores a que Javier Milei publicara en X un mensaje promocionando la criptomoneda $LIBRA , y el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario para el Presidente por su difusión , diputados de la oposición pidieron reactivar la comisión que investigaba el escándalo en el ámbito de la Cámara baja y apartar de la investigación al fiscal Eduardo Taiano.

En una conferencia de prensa encabezada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro , los legisladores de la oposición anunciaron que lanzarán una segunda comisión investigadora del caso $LIBRA para, dijo, "continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso".

A la par, resolvieron ejecutar la resolución de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por, indicaron, "entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación, así como pedir que se lo aparte de la causa por "el posible encubrimiento de los hechos denunciados".

Los diputados reunidos este lunes en el Congreso fueron los mismos que participaron de la primera comisión investigadora del cripto escándalo $LIBRA. Tras la publicación en medios de nueva información que serviría de prueba , indicaron que presentarán un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes - Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel- expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

Además, pidieron interpelar a Manuel Adorni porque, dijeron, "en su condición de Jefe de Gabinete debe responder por el Presidente ante el Congreso", y a Karina Milei , "funcionaria con rango de ministra que tuvo participación directa como se demostró no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token $LIBRA".

Por otra parte, definieron enviar una copia del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA. Con esto, buscan desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei que, consideraron "malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional".

Por otra parte, durante la conferencia de prensa, hubo un apartado para el tratamiento que recibe la prensa que publica información sobre la causa $LIBRA. "Alertar y denunciar la grave persecución judicial contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística reconocido por el Articulo 43 de la Constitución Nacional a través de la citación a Volosin para declarar en la causa", fue una de las acciones que indicaron llevarán a cabo.

En ese marco, exhortaron al Poder Judicial que actúe como garante de la libertad de prensa y que "detenga inmediatamente toda citación y/o requerimiento contra cualquier periodista".

Además, presentarán un repudio de la Cámara de Diputados a los ataques de Javier Milei y el oficialismo contra la prensa y los medios de comunicación que difundieron las novedades relevantes de la causa judicial.

"Vamos a exigir que se reúna la Comisión de Libertad de Expresión y convoque a todas y todos los periodistas que publicaron las noticias relevantes, para expresarles nuestra solidaridad y para que puedan explicar de forma extensa en el Congreso sus descubrimientos. Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo", indicaron.

Fuente: Clarín