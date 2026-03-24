Tirar canela en la rejilla de la casa: para qué sirve este truco y qué beneficios tiene

Las rejillas , ya sean de ventilación, de baño, de cocina o de desagüe, suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan grasa, humedad, sarro y bacterias que pueden generar malos olores, obstrucciones y un ambiente menos saludable.

En este marco, especialistas en limpieza natural y prácticas tradicionales señalaron un truco casero llamativo, económico y cada vez más popular: tirar canela en las rejillas de la casa para mejorar el ambiente y aportar un significado simbólico vinculado al bienestar.

La canela es una especia conocida por su aroma cálido e intenso, que tiene la capacidad de neutralizar olores desagradables en distintos espacios del hogar. Al colocarse en las rejillas, su fragancia puede ayudar a disimular los malos olores provenientes de las cañerías o zonas húmedas.

Además, desde una mirada más simbólica, la canela se asocia con la abundancia, la protección y la energía positiva en distintas tradiciones. Por eso, muchas personas la utilizan no solo por su aroma, sino también como un recurso para “armonizar” el ambiente.

Desde el punto de vista práctico, expertos en hábitos naturales señalan que su uso en pequeñas cantidades puede complementar la limpieza, aportando un efecto aromático agradable sin recurrir a productos artificiales.

Así, se presenta como una alternativa simple, económica y con un valor simbólico para quienes buscan mejorar el entorno del hogar.

A través de estos beneficios, se convierte en un recurso simple que combina limpieza y simbolismo, muy utilizado por quienes buscan alternativas naturales dentro del hogar.

Fuente: TN