Sun Simiao, filósofo chino: “Quien no comprende la comida no es apto para vivir”

En la antigua China, el nombre de Sun Simiao se convirtió en sinónimo de sabiduría y respeto. Nacido en el año 581, este pensador fue conocido como el “Rey de la Medicina” y alcanzó la asombrosa edad de 101 años , un logro que lo transformó en una leyenda de la longevidad.

Pero su fama no se debió solo a su edad. Sun Simiao dejó una huella profunda por sus ideas sobre la salud y la alimentación. Para él, el secreto de una vida larga y plena estaba en el sistema digestivo y en la manera en que los alimentos interactúan con el cuerpo. “ Quien no comprende la comida no es apto para vivir ”, sentenció, convencido de que la verdadera fuente de energía y vitalidad está en lo que comemos.

Lejos de depender de remedios, Simiao sostenía: “ Un buen médico primero comprende la causa de la enfermedad y trata de curarla con la comida. Solo cuando la comida falla, prescribe medicina ”. Así, ponía a la alimentación en el centro de la salud y la prevención, mucho antes de que la medicina moderna hablara de nutrición.

Para el filósofo, no se trataba de contar calorías ni de seguir modas. Cada alimento debía elegirse por sus propiedades y su capacidad de nutrir el organismo según la constitución de cada persona . Criticaba el consumo de comidas frías, que según él “apagaban el fuego digestivo”, y alentaba a preferir productos de la tierra.

Uno de los consejos más recordados de Sun Simiao fue el de no llenarse nunca por completo: “ El exceso de comida estanca la energía y acorta la vida ”, advertía. Por eso, recomendaba comer hasta un 80% de la capacidad , para mantener el equilibrio y la vitalidad .

Tras su muerte, la figura de Sun Simiao fue tan venerada que se levantaron templos en su honor y sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación. Para él, la longevidad no era solo un deseo personal, sino “ un deber ético ”. “ Si alguien es descuidado con lo que mete en su cuerpo, está demostrando una falta de respeto por el regalo de la vida ”, sentenció.

Las palabras del “Rey de la Medicina” siguen resonando siglos después, recordando que la verdadera salud empieza por la mesa y que entender la comida es, en definitiva, entender la vida.

Sun Simiao fue un médico, pensador y referente de la medicina tradicional china que vivió entre los años 581 y 682, durante las dinastías Sui y Tang. Su figura trascendió su época no solo por sus conocimientos, sino también por su enfoque integral de la salud, que combinaba alimentación, estilo de vida y ética personal.

A lo largo de su vida, desarrolló una visión innovadora para su tiempo: sostenía que la prevención era más importante que la cura . Por eso, ponía el foco en la alimentación como base del bienestar , mucho antes de que la nutrición fuera considerada un pilar de la medicina moderna. Sus escritos reunieron recomendaciones prácticas sobre dieta, hábitos y tratamientos naturales.

Además de su aporte científico, fue profundamente respetado por su compromiso moral. Defendía que el médico debía actuar con compasión y responsabilidad, y que cuidar el cuerpo era una forma de honrar la vida . Con el paso del tiempo, su legado lo convirtió en una figura casi legendaria, venerada en China como el “Rey de la Medicina” y recordada por su influencia en la salud y la longevidad.

Fuente: TN