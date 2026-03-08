Si tenés frascos de perfumes vacíos, no los tires: cómo reutilizarlos para decorar la casa

Cuando se termina un perfume , es común tirar el frasco a la basura . Sin embargo, poca gente sabe que se puede darle una segunda vida y decorar su casa de forma ingeniosa.

Con un poco de paciencia, podés reconvertir estos frascos en mini floreros para plantas de interior. De esta manera, se pueden convertir en un detalle especial para cualquier ambiente.

Para reutilizar los frascos de perfume como mini floreros, es importante seguir una serie de pasos:

Así, vas a lograr un adorno delicado y personalizado que podés tener en tu mesa de luz, escritorio o estante.

Para esto, es necesario retirar el atomizador y enjuagar varias veces con agua tibia y un poco de detergente para eliminar cualquier resto de perfume.

Además, existen otras opciones que pueden quedar estéticas en tu casa, como:

Fuente: TN