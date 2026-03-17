Rosario: una joven fue apuñalada con una tijera en la cara cuando salió de un boliche

En una violenta escena ocurrida en Rosario , una joven se peleó con otra y recibió golpes en la cabeza y varias puñaladas en la cara hechas con una tijera . La víctima fue asistida en el lugar y estaba fuera de peligro

El episodio sucedió en la madrugada del sábado en los alrededores de un boliche ubicado en Urquiza al 1800, en el barrio Talleres, donde la chica de 18 años quedó tendida en la calle y debió recibir asistencia por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), según informó Rosario 3.

De acuerdo con la información policial, indicó el portal de noticias locales Extremo Diario , el conflicto tuvo su origen en una pelea que presuntamente había comenzado adentro del local entre dos grupos de jóvenes.

Una vez que dejaron el lugar, las diferencias se trasladaron a la calle y la tensión fue aún mayor. En ese contexto, la adolescente recibió un golpe en la zona abdominal y luego la agresión escaló.

Varias testigos indicaron que una de las jóvenes tenía una tijera y con ese objeto habría atacado a su oponente . En medio de la tensión, los testigos trataron de separarlas mientras otros llamaban a las autoridades.

Tras el ataque, la chica herida empezó a sangrar mientras se tocaba la cabeza. En tanto, cuando llegó el personal médico la asistió en el lugar “por cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo”. Sin embargo, las lesiones no revistieron mayor gravedad y no fue necesario trasladarla al hospital.

En tanto, los efectivos policiales que llegaron a la zona del conflicto tras el aviso incautaron tijera utilizada durante la agresión. Además, pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad, para identificar a la autora de la agresión.

Vecinos del barrio, Rosario 3 , destacaron que este tipo de situaciones de violencia e violencia son frecuentes durante los fines de semana en ese sector. “Todos los fines de semana hay peleas con botellazos”, había dicho un taxista.

De la misma manera, confirmaron que los enfrentamientos entre los jóvenes suelen registrarse de manera periódica a la salida de los boliches.

Fuente: Clarín