Registran en Argentina el primer caso de la cepa más agresiva y contagiosa de la “viruela del mono”

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela del mono (Mpox) Clado Ib en Argentina en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires y sin antecedente de viaje. El paciente fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable.

En 2026, ya se habían confirmado 5 casos de la enfermedad pero del clado II (4 en CABA y 1 en Río Negro). “Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso”.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global . En 2026 se han confirmado 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso). También se ha documentado transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

El Ministerio de Salud solicitó que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Recomendaron el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención. También se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.

La transmisión de persona a persona ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada, especialmente durante el contacto estrecho, incluido el contacto sexual. También puede producirse por contacto con objetos recientemente contaminados (como ropa, sábanas, toallas u otros fómites) o por secreciones respiratorias de corto alcance en contextos de contacto cercano prolongado.

En áreas donde algunos animales salvajes actúan como reservorio del virus, la transmisión también puede ocurrir desde animales infectados a las personas mediante contacto directo o indirecto con lesiones cutáneas, mucosas, sangre u otros fluidos corporales.

"El período de incubación oscila entre 5 y 21 días , habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático . La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital", explica el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado esta lunes.

Agrega que "posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea".

Según informa el BEN, el 1° de marzo de 2026, en un Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires se atendió al paciente de 31 años con síntomas que habían comenzado el 24 de febrero: exantema, fiebre, cefalea, mialgias, dolor lumbar, astenia, linfadenopatía, dolor anorrectal y tenesmo.

El paciente negó antecedentes de viaje en los últimos 21 días e informó múltiples parejas sexuales nuevas y ocasionales, incluyendo viajeros, en el período previo a la aparición de síntomas. El manejo fue ambulatorio, y la evolución clínica favorable.

"El 10 de marzo se confirmó para este caso la detección de Mpox clado Ib por PCR en tiempo real y secuenciación del ADN amplificado en un hisopado de contenido vesicular. La investigación epidemiológica continúa en curso; hasta el momento no se han podido detectar nuevas sospechas asociadas a este caso", finaliza el informe.

Fuente: Clarín