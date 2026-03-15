Qué significa que tu gato duerma arriba tuyo, según expertos en comportamiento animal

Cuando un gato decide dormir arriba de su dueño, no se trata de un gesto casual. Según expertos en comportamiento animal, este hábito puede revelar distintos aspectos del vínculo entre la mascota y la persona con la que convive, además de señales relacionadas con su bienestar emocional.

Además, para los especialistas en conducta felina, este comportamiento suele estar asociado a la confianza, la búsqueda de calor y la necesidad de sentirse protegido mientras descansa. Los gatos son especialmente vulnerables durante el sueño, por lo que suelen elegir lugares donde perciben seguridad y tranquilidad.

Distintos especialistas señalan que observar estos hábitos ayuda a comprender mejor el lenguaje corporal de los gatos y su relación con las personas. Este tipo de conductas suele aparecer cuando el felino desarrolla un vínculo fuerte con su dueño y se siente seguro dentro del hogar.

Dentro de los beneficios de convivir con un gato como mascota, distintos estudios destacan:

En definitiva, si tu gato suele dormir arriba tuyo, los especialistas coinciden en que es una de las señales más claras de confianza y apego que puede mostrar un felino hacia su humano.

Fuente: TN