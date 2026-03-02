Qué siente tu perro cuando hay visitas en tu casa, según expertos

NACIONALES

Cuando hay visitas en casa y tu perro cambia su actitud, desde la emoción desbordada hasta la tensión o los ladridos, no es simplemente “porque quiere llamar la atención”.

Según la especialista en comportamiento canino, Marta Sarasúa , la forma en que los perros perciben a los invitados y viven esos momentos tiene una base emocional profunda que refleja cómo interpretan cambios en su entorno.

La entrada de una visita representa para muchos perros un evento nuevo e inesperado que rompe con la rutina habitual del hogar. Gracias a su sentido del olfato y sensibilidad a estímulos visuales y auditivos, un cambio como la llegada de extraños activa su atención y puede desencadenar reacciones que van desde la sobreexcitación hasta la ansiedad.

Para algunos animales, el estímulo de nuevas personas es positivo y se expresa con entusiasmo. Otros, en cambio, pueden interpretar a los visitantes como una intrusión, especialmente si no fueron socializados adecuadamente desde cachorro, lo que aumenta sus niveles de estrés o inquietud.

Según Sarasúa, las reacciones varían porque cada perro tiene su propia personalidad y experiencias previas. La presencia de nuevas personas genera una mezcla de sensaciones:

Este tipo de comportamientos no siempre responden a “mala educación” del perro, sino a su forma de procesar emocionalmente lo que sucede en su entorno. Por eso, los expertos en conducta animal recomiendan observar el lenguaje corporal, postura, mirada, orejas, cola, para interpretar cómo se siente realmente tu mascota.

A la hora de manejar la respuesta de tu perro cuando hay visitas, los profesionales coinciden en que la anticipación y el entrenamiento positivo son clave:

Un perro que se siente seguro con las visitas suele:

En cambio, si muestra signos de estrés, tensión corporal, cola baja, orejas hacia atrás o ladridos insistentes, puede estar expresando incomodidad más que agresión.

Entender qué siente tu perro cuando hay visitas en tu casa te ayuda no solo a mejorar su experiencia sino también a fomentar una convivencia más armoniosa entre tu mascota y tus invitados.

Fuente: TN