Ordenan medidas para investigar quién pagó el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este

La fiscalía federal de Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas de prueba para investigar el viaje, en un vuelo privado, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval.

Solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, informaron fuentes judiciales, que precisaron que el fiscal pidió también los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto . Busca no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. El juez del caso es Ariel Lijo.

Según la denuncia, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del Jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.

La fiscalía destaca en su dictamen que, en un primer momento, Gradio dijo que fue “invitado” por Adorni, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió también que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

También, que “ee requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.

En cuanto a la Aduana, se le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa “Alpha Centauri S.A” para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

Fuente: La Nación