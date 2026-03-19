No es decoración: qué significa poner una campanita en la puerta de casa

Colgar una campanita en la puerta de entrada no es solo una elección estética. En la filosofía del Feng Shui , este tipo de elementos cumple una función simbólica vinculada con la energía del hogar.

El sonido que produce la campana al moverse se interpreta como una forma de activar y renovar el flujo energético . Esto evita que la energía quede estancada en la entrada de la casa.

Dentro de estas creencias, la campanita cumple varios roles:

Además, su presencia genera una sensación de movimiento y dinamismo en un espacio clave.

Para que cumpla su función dentro de esta práctica, se recomienda:

También se sugiere elegir campanitas de materiales como metal o cerámica, que producen sonidos claros.

En el Feng Shui, la puerta principal es conocida como la “boca del chi” , es decir, el punto por donde ingresa la energía al hogar.

Por eso, todo lo que se coloca en esa zona tiene un impacto directo en el ambiente. En ese contexto, la campanita funciona como un elemento que activa, protege y acompaña ese ingreso de energía .

No todas las campanitas cumplen el mismo rol dentro del Feng Shui. El material, el sonido y hasta el tamaño pueden influir en cómo circula la energía en la entrada del hogar.

En general, se recomienda optar por:

También es importante que el sonido sea agradable y armónico , ya que, dentro de estas creencias, no solo importa que suene, sino cómo suena. Una vibración equilibrada es la que ayuda a renovar la energía del ambiente.

Por último, se sugiere evitar campanitas dañadas, oxidadas o que no suenen bien, ya que podrían representar energía estancada en lugar de activarla.

Fuente: TN