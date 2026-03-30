Ni campera ni sweater: cuál es la mejor prenda para usar en otoño y no sufrir el clima

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, vestirse puede transformarse en un problema cotidiano: a la mañana está fresco, pero con el paso de las horas el clima se vuelve más templado. En ese contexto, hay una prenda que se destaca por encima del resto por su versatilidad y comodidad.

Se trata de la sobrecamisa , una prenda que llama la atención por ser liviana pero abrigada , lo que la transforma en una aliada ideal para esta estación. A diferencia de un abrigo pesado, ofrece un punto medio para no pasar frío a la mañana ni calor en las horas de plenitud solar.

Otro de los puntos más fuertes de esta prenda es que es muy fácil de combinar : puede usarse sobre remeras lisas o buzos finos , y funciona muy bien con jeans, pantalones rectos o joggings . Esa versatilidad hace que sea una prenda infalible que se adapta con facilidad a distintos estilos.

Entre las principales razones por las que la sobrecamisa se convirtió en una de las prendas más elegidas del otoño, se destacan las siguientes:

Más allá de la comodidad y la facilidad con la que se combina, las sobrecamisas suelen venir en tonos que potencian su uso durante el otoño . Colores como el beige, el marrón o el verde oliva encajan a la perfección con la paleta de colores de la estación y son muy fáciles de incorporar a distintos looks.

A la hora de elegir una sobrecamisa para el otoño, hay algunos colores que suelen destacarse por su versatilidad y su sintonía con la estética de la estación:

Por su equilibrio entre abrigo y liviandad, su facilidad para combinarse y la variedad de colores en los que suele conseguirse, la sobrecamisa se convierte en una aliada ideal para afrontar el otoño y no sufrir el cambio de temperatura a lo largo del día.

Fuente: TN