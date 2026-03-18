Mar del Plata: un ladrón robó la misma heladería dos veces en menos de cinco días

Un ladrón protagonizó dos robos a una misma heladería en Mar del Plata, con apenas cinco días de diferencia entre uno y otro .

Los episodios ocurrieron en un local ubicado sobre la avenida Colón, entre Santiago del Estero y Córdoba.

El primero se registró el pasado domingo 8 de marzo cerca de las 19 horas, cuando el hombre ingresó al local, exhibió un arma de fuego y exigió el dinero de la caja . Según el medio 0223, en ese momento había clientes dentro del comercio, aunque no se registraron heridos .

Cinco días después, el jueves 12, cerca de las 18.30, el mismo individuo volvió a ingresar al negocio y repitió la secuencia .

Según indicaron desde el local, en esta segunda ocasión una de las empleadas logró reconocerlo de inmediato, ya que se trataba del mismo ladrón que había cometido el robo anterior . La modalidad fue similar: amenaza, rapidez y huida con la recaudación.

Los dueños y empleados del comercio explicaron que nunca habían sufrido un robo similar y menos con esa frecuencia .

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y el caso ya se encuentra en mano de la justicia marplatense, que intenta determinar quién es el delincuente y si en algún caso actuó con complicidad .

Fuente: TN