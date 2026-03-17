Mahiques se reunió con la Corte Suprema y hablaron sobre la necesidad de cubrir las vacantes judiciales

El flamante ministro de Justicia, J uan Bautista Mahiques , se reunió hoy con los tres miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti . Se trató del primer encuentro institucional desde que Javier Milei lo designó en el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

“Durante la reunión, el ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, según informó por sus redes sociales.

“También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales, en particular a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones de vacancia, licencia u otros impedimentos de los magistrados titulares”, según informó el ministro.

El Ministerio de Justicia de la Nación informa que su titular, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primer encuentro institucional con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Durante la reunión, el… pic.twitter.com/rWBaFDQUZN

Mahiques cerró su posteo: “En ese sentido, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada , cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Durante la reunión, Mahiques ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales a través del sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias.

Asimismo, el Gobierno anunció esta tarde que enviará al Congreso un paquete de leyes que incluye un nuevo Código Penal . Ese trabajo fue elaborado en los últimos años por una comisión de juristas coordinada por el juez Mariano Borinsky y realizaron aportes el exministro Cúneo Libarona y Patricia Bullrich .

Mahiques, antes de quedarse con un texto definitivo, hará consultas con la Corte Suprema de Justicia y brindará un pormenorizado informe al presidente Javier Milei . Es que hay reformas en temas que pueden ser sensibles para las ideas de Milei sobre el femicidio, o el aborto, dijeron fuentes oficiales a LA NACION .

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , en su cuenta de X anunció que “El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional”. Entre ellas se menciona la “modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.

En particular se piensa en leyes que protejan la propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Mahiques se convirtió en ministro de Justicia gracias al impulso de Karina Milei , pero tejió durante los últimos años una red de relaciones de lo más diversas que le permitieron acceder a muy altos cargos.

Mahiques fue, hasta el 5 de marzo, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de todos los fiscales porteños. Fue designado en ese puesto a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta , por entonces jefe de gobierno. El cargo era por siete años y se le terminaba este octubre. Su carrera política la hizo en Pro, pero impulsado siempre por el operador de origen radical Daniel Angelici .

Angelici promovió su ingreso al Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri . Fue nombrado subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del ministerio. En ese tiempo, Mahiques ofició además de representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un cargo en el que tuvo influencia en el nombramiento de jueces nacionales y federales.

Pero las relaciones de Mahiques se multiplicaron desde entonces. Tanto es así que logró ser nombrado presidente de la Asociación Internacional de Fiscales .

Fuente: La Nación