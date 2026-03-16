MADARIAGA: Tenía una planta de cannabis para aceite medicinal y se la robaron del patio de su casa

MADARIAGA

Una mujer denunció que un desconocido ingresó a su propiedad durante la madrugada y le robó una planta de cannabis que tenía en el patio trasero y que usaba para la elaboración de aceite medicinal, según consta en una declaración testimonial incorporada a una causa policial.





De acuerdo al relato, el hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando la propietaria de una vivienda ubicada en calle 29 al 100 se encontraba descansando en el interior de la casa.





En ese momento escuchó ladrar a sus perros y notó que corrían hacia el patio trasero, por lo que se acercó a una ventana para observar qué ocurría. Allí vio a un hombre alto y delgado, que vestía una campera clara, aunque no logró distinguir con precisión el resto de su vestimenta.





Según indicó, no logró reconocer al intruso, quien al advertir que había sido visto emprendió la huida a gran velocidad por calle 4 en dirección a calle 25. Mientras escapaba, la mujer le gritó un insulto y el sujeto respondió con un gesto con la mano antes de desaparecer corriendo.





La denunciante explicó que en el patio trasero posee un quincho y que, a un costado, tenía en una maceta una planta de cannabis de aproximadamente 40 centímetros de altura, variedad AK-47, que no tenía cogollos y solo presentaba hojas.





El hombre arrancó la planta y se la llevó, dejando la maceta en el lugar.