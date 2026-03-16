MADARIAGA: Rompieron los vidrios de un auto estacionado frente a un boliche y robaron un casco de moto en el Frente de Ruta

MADARIAGA

Un joven denunció un robo ocurrido durante la madrugada del domingo en inmediaciones de un local bailable ubicado sobre la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de General Madariaga.





Según consta en la declaración realizada ante la policía, el hecho se produjo alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo 15, cuando el denunciante llegó al boliche “Años Dorados” acompañado por una amiga.





El joven relató que dejó estacionado su automóvil, un Suzuki Fun gris plata, a pocos metros del lugar, sobre la colectora de la avenida Perón, y luego ingresó al local bailable.





Sin embargo, al retirarse cerca de las 5:50 de la mañana, cuando se dirigió a buscar el vehículo, descubrió que había sido vandalizado. El auto presentaba la rotura total de los dos vidrios del lateral derecho, cuyos cristales habían quedado completamente desprendidos. Además, el parabrisas también había sufrido daños, aunque sin llegar a romperse por completo.





Tras revisar el interior del vehículo, el denunciante constató el faltante de un casco de motocicleta que se encontraba dentro del auto. Según detalló, era de color gris oscuro con detalles en azul y tenía antiparras azules.





El joven indicó que no recuerda la marca del casco, pero estimó que el valor de lo sustraído asciende a unos 470 mil pesos.





También señaló que el vehículo sólo contaba con cierre manual y no poseía sistema de alarma, lo que pudo haber facilitado el accionar de los autores del hecho.