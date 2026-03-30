MADARIAGA: Ingresaron por una ventana a una vivienda y se llevaron un TV

MADARIAGA





Delincuentes accedieron al interior de una vivienda de Moreno al 500 en donde los ladrones forzaron y arrancaron una reja y una persiana hasta poder abrir una ventana.





La casa, que es utilizada por el propietario en ciertas épocas del año y luego tiene un cuidador, estaba sin moradores; según supo CNM.





Del interior de la vivienda, que se encontraba en proceso de venta, se llevaron un televisor de 32 pulgadas, un horno eléctrico y utensilios de cocina.





La causa fue caratulada como “robo” y quedó en manos de la fiscalía local.



