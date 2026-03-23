Llevar orégano envuelto en papel film: para qué sirve y por qué lo recomiendan

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es el orégano , una hierba aromática que no solo se utiliza en la cocina, sino que también está asociada con la protección y la limpieza energética.

A este elemento se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la protección , la abundancia y la armonía cuando se lo utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la hierba:

El Feng Shui sugiere realizar este ritual en momentos de cambio, inicio de mes, comienzo de un nuevo proyecto o cuando se busca renovar la energía personal. También se recomienda que la billetera o cartera esté limpia y ordenada, ya que el desorden puede bloquear el flujo energético.

Bien utilizado, llevar orégano envuelto en papel film puede convertirse en un símbolo de protección y atracción de energías positivas, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y se respeten las recomendaciones del Feng Shui para mantener el equilibrio energético.

Fuente: TN