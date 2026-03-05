Lavarse los pies con vinagre y manzanilla: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los pies están constantemente sometidos al estrés cotidiano. Ya sea para dirigirse al trabajo, para entrenar o para salir a pasear, el desgaste que se produce en esa zona del cuerpo puede provocar dolor y mal olor por la transpiración. Una forma rápida y efectiva de evitarlo es con un simple lavado con vinagre y manzanilla .

Estos dos ingredientes son económicos y muy fáciles de conseguir. Ambos tienen propiedades que actúan en conjunto para darle un respiro a los pies al llegar al hogar luego de una intensa jornada.

La frecuencia de aplicación dependerá del problema que se pretenda atacar. Si bien algunas personas utilizan este truco todos los días, otros lo hacen solamente entre dos y tres veces por semana, en función de si quieren terminar con el mal olor de los pies, relajarlos o eliminar los hongos.

Lavarse los pies con vinagre y manzanilla es una práctica casera que muchas personas recomiendan por sus beneficios. El vinagre, especialmente el de manzana, posee propiedades antimicrobianas suaves que contribuyen a reducir la presencia de hongos y bacterias responsables del mal olor. Al diluirlo en agua tibia y utilizarlo en forma de baño, contribuye a equilibrar el pH de la piel y a mantenerla más limpia, sobre todo después de jornadas largas o calurosas.

Por su parte, la manzanilla es conocida por sus efectos calmantes y antiinflamatorios . En infusión, aplicada de manera tópica, puede aliviar irritaciones leves, enrojecimiento y sensación de ardor. Esto resulta especialmente útil en personas que pasan muchas horas de pie, practican deporte o utilizan zapatos o zapatillas durante gran parte del día. La combinación con el vinagre potencia la sensación de frescura y descanso.

Otro motivo por el que se aconseja este hábito es por su capacidad para disminuir la sudoración. El vinagre actúa como astringente natural y ayuda a cerrar ligeramente los poros . Al reducir la transpiración acumulada, también se limita la proliferación de microorganismos. La manzanilla, en paralelo, suaviza la piel y evita que el tratamiento resulte agresivo.

Además, este tipo de baños puede favorecer la relajación general. Sumergir los pies en agua tibia con estos ingredientes durante quince o veinte minutos estimula la circulación y genera una sensación de alivio físico . El aroma suave de la manzanilla también tiene un efecto tranquilizante, que puede contribuir a disminuir el estrés al final del día.

Si bien se trata de un remedio tradicional, es importante utilizarlo con moderación y siempre diluido . No reemplaza tratamientos médicos en casos de infecciones o problemas dermatológicos. Ante síntomas intensos o recurrentes, es fundamental la consulta con un profesional de la salud.

La preparación comienza con una infusión concentrada de manzanilla. Para ello se hierven flores de esa hierba aromática durante aproximadamente diez minutos. Una vez lista, se deja reposar hasta que alcance una temperatura tibia y agradable. Luego se vierte en una palangana amplia y se añade un chorro de vinagre, preferentemente de manzana. Más tarde se incorpora un poco más de agua tibia hasta alcanzar el nivel necesario para cubrir completamente los pies.

La aplicación consiste en sumergirlos durante quince a veinte minutos . Este tiempo permite que los componentes naturales actúen sobre la piel y generen una sensación de alivio. Al finalizar, es fundamental secar minuciosamente , especialmente entre los dedos, para evitar la acumulación de humedad.

La frecuencia recomendada varía según el objetivo: para eliminar el mal olor en los pies u hongos leves se puede aplicar hasta tres veces por semana, mientras que con fines relajantes se usa sólo una o dos. Aquellos que simplemente lo utilizan como mantenimiento general pueden usarlo una vez por semana.

Fuente: TN