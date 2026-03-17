Las chicanas de Cristina Kirchner en el arranque de su indagatoria: “Tengo apodos, pero no me parecen adecuados”

La expresidenta Cristina Kirchner salió por segunda vez de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución —la primera había sido a causa de una urgencia médica—, para declarar en los tribunales de Comodoro Py .

Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que dejaron en evidencia la tensión con el tribunal.

—Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo.

—Mire…—risas— Uhh, no. Me dicen Cristina , podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados.

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria . Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

Fuente: La Nación