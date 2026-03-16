La golpeó el cartel de un proyecto inmobiliario y murió: pidieron indagar al ex futbolista Damián Manusovich por homicidio culposo

Lourdes Antonini , de 20 años y empleada del Ejército argentino, murió el 4 de diciembre pasado cuando caminaba por la calle Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Villa Devoto. Un cartel publicitario de un edificio en desarrollo cayó sobre su cabeza y la joven falleció al instante. La pesada estructura de madera que se desplomó, una mezcla de cubo y empalizada de obra, le provocó una hemorragia meningoencefálica , según la autopsia.

Para la Justicia, con una causa a cargo del fiscal Andrés Madrea y el juez Darío Bonnano , ese cartel estaba fuera de toda ley .

Un maestro mayor de obra y un licenciado en seguridad e higiene fueron detenidos poco después de la muerte de Antonini. En las últimas horas, la causa dio un salto notable. Con un escrito de más de 40 páginas, el fiscal Madrea pidió las indagatorias de seis sospechosos ligados a MMCV, la constructora detrás del proyecto de la calle Chivilcoy, que fue allanada por orden del magistrado .

El primero en la lista es una de las cabezas de MMCV: el empresario y ex futbolista Damián Manusovich . El delito por el que se lo investiga: homicidio culposo .

“La estructura aludida se desmoronó por su existencia irregular, ilegítima y antirreglamentaria, sin ningún permiso ni gestión adecuada , control propio y/o posibilidad de control público y supervisión, ni en su creación, construcción, usufructo ni mantenimiento sin riesgos”, apuntó el fiscal Madrea en un reciente escrito.

Y siguió: “Resultó ser un muy importante y singular cartel publicitario (uno de dos similares) que también oficiaba y formaba parte integral de la empalizada perimetral de una obra en construcción desde sus cimientos”. Esta dualidad de función, según la imputación de la fiscalía, es clandestina .

Manusovich, que tuvo un paso destacado por San Lorenzo en los años ’90 y fue parte del plantel de Vélez, fue especialmente señalado por Madrea. Su figura aparece como “central y preponderante en el negocio” .

El empresario y ex jugador, según su sitio web, fundó MMCV en 2010 y era “ un beneficiario también directo del desarrollo inmobiliario , tanto como desarrollador, fiduciante originante, voz de mando central en los fideicomisos, comitente”, continúa la causa.

El desarrollo de la calle Chivilcoy, llamado Seirén , es promovido en el mercado inmobiliario como “un proyecto premium de 23 unidades ubicado estratégicamente en Devoto”, con “espacios amplios de 1, 2 y 3 ambientes, en un proyecto que trasciende con su diseño moderno y funcional”.

Hoy, Seirén no se encuentra entre los 16 desarrollos promocionados por MMCV en su sitio web.

Manusovich, que aparece como empleado de MMCV en sus registros previsionales, figura como socio en el Fideicomiso Inmobiliario Boulevard Chivilcoy , que controla el terreno de la tragedia, así como otros dos más en la misma calle. Su rol, según el fiscal del caso, está lejos de ser una formalidad.

“Manusovich —más allá de los convenios con los socios y/o reparto de tareas y decisiones de variada índole— se ubica con la voz de mando o de gobierno real o de administración de las decisiones en la cúspide de la pirámide que se mencionó antes, pues además ello posee respaldo documental en tanto no solo participa en ambos fideicomisos, sino que además integra las estructuras societarias de las fiduciarias encargadas de su administración”, continúa el pedido de indagatoria.

Dos pericias fueron clave para avanzar en la acusación. Entre ellas, está la realizada por los bomberos de la Policía de la Ciudad . El informe fue revelador: encontraron el render que se ubicaba dentro del cartel que mató a Lourdes al ingresar al predio. Las marquesinas, básicamente, estaban sostenidas por estructuras de simples pilotes , al borde de una excavación de movimiento de tierra con maquinaria pesada. Las estructuras hasta carecían de cruces para volverlas más rígidas.

El estudio concluyó que se trataba de una “estructura de sostén de marquesina publicitaria deficiente ”.

“Se observa una falta de arriostramiento, ausencia de cruces tipo ‘San Andrés’ , por lo que la estructura no tiene rigidez y es vulnerable a empujes como ser viento, golpes y vibraciones, aunado a la utilización de clavos, elemento débil con el tiempo frente al uso, por ejemplo, de pernos y tornillos de dimensionado acorde", continúa el peritaje, firmado el 15 de diciembre pasado.

La estructura que sostenía a los cubos se hallaba en medio de “una excavación con talud no recomendado, aunado a debilitamiento del terreno por vibraciones ”. Una fuente clave del caso apunta: “Les salía dos pesos hacerlo bien” .

Según Madrea: “Resultó ser un muy importante y singular cartel publicitario (uno de dos similares) que también oficiaba y formaba parte integral de la empalizada perimetral de una obra en construcción desde sus cimientos”. Esta dualidad de función, según la imputación de la fiscalía, es clandestina .

Fuente: Infobae