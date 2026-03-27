La fórmula para que una obra no se desvíe del presupuesto: 5 controles simples

Una de las mayores preocupaciones de quien encara una obra son los imprevistos. Pequeños desajustes pueden convertirse en problemas significativos y hacer que el presupuesto final se aleje del original.

Si bien hay variables que pueden estandarizarse y controlarse, otras dependen del contexto macroeconómico. “ El presupuesto se va a desviar siempre con una economía inflacionaria” , declara Germán Gómez Piccaso, fundador de Reporte Inmobiliario, y agrega que incluso en estos casos se pueden tener herramientas que aseguren que el desvío acompañe la inflación y no la supere.

Entre sus recomendaciones destaca la importancia de acordar con los contratistas, desde el principio, cláusulas de ajuste mensual atadas a un índice.

En cuanto a los materiales el profesional advierte sobre una práctica frecuente: “Muchos tratan de congelar el precio con los “acopios” -comprar insumos y dejarlos almacenados en el corralón- pero puede llegar a ser un arma de doble filo, porque se pasa a depender de un tercero".

Por último, Gómez Picasso resalta la importancia de realizar contratos en pesos con ajustes mensuales . “Es inviable hacer acuerdos en dólares cuando no se sabe cómo va a evolucionar el tipo de cambio en relación a los costos en pesos”.

Los factores económicos y la inflación presente en el país son cuestiones que hay que tener en cuenta para los presupuestos. Sin embargo, no son los únicos puntos a considerar. En este contexto, el arquitecto Luciano Kruk, determinó cinco puntos relacionados a cuestiones organizacionales , que deben tenerse en cuenta para mantener el control de la obra:

A pesar de que hay infinitos factores que pueden salirse de lo planeado y afectar los costos, estos son algunos de los controles básicos que deben realizarse para minimizar los ajustes: “En general las obras que se desvían del presupuesto no lo hacen por un solo tema, sino que es una acumulación sistemática de pequeños desajustes que no se van controlando”, concluye Kruk.

Fuente: La Nación