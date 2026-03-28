La experta en organización japonesa Marie Kondo explicó cómo hay que doblar la ropa

La empresaria y consultora de organización japonesa Marie Kondo es dueña de un método para ordenar la ropa que es popular en todo el mundo . En específico, propone una manera particular de doblar las prendas en lugar de apilarlas o colgarlas en perchas. Eso sirve no solo para ahorrar espacio , sino también para evitar arrugas y poder observar de un simple vistado toda la indumentaria .

Autora de libros como “La magia del orden que cambia la vida” y “La felicidad después del orden”, ostenta más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte consejos y tips para optimizar la organización en el hogar .

En la página web oficial de Marie Kondo, su método para organizar la ropa ocupa un lugar central. La autora nipona propone doblar todo lo que se pueda y reservar las perchas únicamente para las prendas que realmente lo necesitan .

Sin embargo, no se trata de doblar la indumentaria de cualquier manera. En la guía oficial “Cómo doblar la ropa con el método KonMarie”, se explica el método que Marie Kondo intrujo en su libro “La magia del orden que cambia la vida” (2010).

En específico, la autora explica que la mejor manera para guardar las prendas de manera prolija es doblarlas y colocarlas de manera vertical en cajones, una al lado de la otra . Esto reemplaza la típica pila de remeras y pantalones acostados uno sobre el otro.

La ventaja es clara: cuando la ropa queda en vertical, cada prenda se puede ver sin la necesidad de tener que desarmar el resto del cajón.

La base del método consiste en formar un rectángulo, doblarlo a lo largo y luego en mitades o tercios hasta que la prenda se pueda sostener parada . En el caso de remeras, sweeters y buzos, hay que llevar ambos lados hacia el centro, acomodar las mangas o tela sobrante y luego doblar a lo largo cuantas veces sea necesario hasta conseguir una pieza campacta.

Con pantalones y shorts, el proceso consiste en unir las piernas y luego doblarla al medio, para que se unan los extremos. Luego se debe hacer un nuevo pliegue, para tener un bloque pequeño que pueda ponerse erguido en un cajón.

Marie Kondo advierte que este método no reemplaza completamente las perchas , que quedan destinadas para ciertas prendas que necesitan estar colgadas . Esto incluye camperas pesadas, piezas delicadas o ropa hecha con tela que se marca o arruga con facilidad.

En su página web, explica: “ Las remeras siempre deben doblarse . Como regla general, se recomienda doblar todo lo que se pueda para ahorrar espacio. Claro que algunas prendas es preferible colgarlas, como las de telas suaves o cortes muy entallados. Allí se incluyen prendas de seda, pantalones que solo se pueden lavar en seco o vestidos delicados”.

Marie Kondo sostiene que enrrollar las medias sobre sí mismas y hacer la típica bola es incorrecto , dado que “no les permite descansar”. En cambio, propone doblarlas como cualquier otra prenda, lo que ayuda a evitar que se estiren con el tiempo .

La premisa es la misma: obtener un cuadrado o rectángulo compacto que se pueda mantener erguido en un cajón. Para eso, la autora japonesa detalla que hay que colocar una media sobre la otra y, según el largo, hacer tanto pliegues sean necesarios.

Fuente: TN