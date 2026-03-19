Investigan a Adorni por una propiedad no declarada en un barrio privado: Hay expensas de $700 mil a nombre de su mujer

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Manuel Adorni suma una nueva polémica: el jefe de Gabinete sería el propietario de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA. La casa la habría construido con su mujer, Betina Angeletti -a la que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos.

Clarín obtuvo una copia de las expensas del Country Indio Cuá Golf Club donde tiene la casa Adorni. Para cubrir los gastos del mencionado lote, las expensas están a nombre de la esposa del jefe de Gabinete "Angeletti Bettina Julieta" por un total de "$699.637 pesos". De acuerdo a lo mencionado por integrantes del barrio privado, "el 70% de los gastos corresponden a seguridad y el resto es para pagar a los empleados que trabajan" en el predio.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia contra el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito e incorporó la información sobre la propiedad ubicada en un barrio privado que no fue incluida en su última declaración jurada que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción.

Clarín consultó a Adorni, pero el jefe de Gabinete no contestó.

Pagano, diputada del bloque Coherencia, decidió incorporar a la presentación que inició días atrás contra el vocero por supuesto enriquecimiento ilícito -que tuvo su origen en la controversia que causó el vuelo privado a Punta del Este que la familia Adorni realizó durante los feriados de Carnaval- por la presunta existencia "de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción".

Según la diputada, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá -que tiene una cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de futbol- habrían comenzado a figurar en la administración del emprendimiento a nombre de Angeletti, "lo que sugiere la existencia -según la presentación judicial- de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes".

En la presentación la ex diputada de LLA especuló que en base a lo publicado en portales inmobiliarios, "el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas".

Pagano, en este sentido, observó una "discordancia en la declaración jurada patrimonial" del funcionario ante la OA: en su última DDJJ de 2024 -presentada en agosto de 2025- "el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal y un departamento al 100% en La Plata".

Por este motivo, la diputada pidió a la justicia una serie de medidas de prueba: solicitar al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del citado country e información a la propia administración del emprendimiento para saber "si Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti figuran como propietarios, copropietarios, poseedores o locatarios de algún lote y/o vivienda dentro del emprendimiento; (c) si se ha tramitado y/o aprobado algún plano de obra o permiso de construcción vinculado al lote 380 o a cualquier otro lote asociado a los nombrados; (d) la fecha de inicio y finalización de eventuales obras de construcción".

También la legisladora reclama a la municipalidad de Exaltación de la Cruz si se "tramitó algún permiso construcción, plano de obra aprobado y/o declaración de obra nueva en relación con el lote 380 del Country Indio Cuá o cualquier otro lote vinculado a Manuel Adorni y/o Bettina Angeletti; (b) el estado catastral y las mejoras declaradas sobre dicho lote; (c) la valuación fiscal del inmueble". También solicita a la UIF que informe "si existe algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) vinculado a Manuel Adorni (CUIT 20-28052206-7), Bettina Angeletti o cualquier persona o entidad jurídica que pudiera estar relacionada con la adquisición del lote y la construcción de la vivienda".

Vecinos del lugar recordaron que vieron por primera vez al entonces Secretario de Comunicación a principios en 2024 cuando solía "alquilar" una vivienda para disfrutar los fines de semana. Al poco tiempo, el establecimiento privado fue escenario de un robo por lo que se incrementó la seguridad.

También fue escenario de ilícitos el Club de Campo Chacras de la Cruz donde vive "Lilita" Carrió. Hace un año en Indio Cuá se dispuso un cerco electrificado para aumentar la seguridad "que tuvimos que pagar los propietarios", según un testimonio recabado por este diario. Pero los habitantes de esta localidad rural también deslizaron que el jefe de gabinete contaría con custodia de la Policía Federal cuando se encuentra por la zona.























