Intentaron robar el inodoro de un hotel y terminaron detenidos

ZONALES

Dos hombres fueron aprehendidos en Villa Gesell tras intentar robar en un hotel ubicado sobre Avenida 4, entre Paseos 112 y 113. El hecho fue frustrado gracias a un rápido operativo policial que se activó tras un llamado al 911.





Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en la puerta de acceso al garaje del establecimiento. En ese momento, el cuidador del hotel, de 42 años, ya había logrado reducir a uno de los sospechosos, quien quedó retenido hasta la llegada del personal policial.





Según relató el trabajador, instantes antes había advertido la presencia de dos individuos dentro del predio intentando sustraer distintos elementos del estacionamiento, entre ellos un inodoro.





Con la descripción aportada, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar y aprehender al segundo implicado a pocas cuadras del lugar.





Los detenidos, de 29 y 32 años, fueron trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por robo en grado de tentativa, con intervención de la UFID N° 6. El caso volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida intervención ante emergencias y la colaboración entre vecinos y fuerzas de seguridad.