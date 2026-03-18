Identificaron a una nueva víctima de la dictadura que había desaparecido en 1977: Quién era Monjeau López

ZONALES

Fue identificado el marplatense Alejandro Jorge Monjeau López, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron hallados en una fosa común del ex Centro Clandestino de Detención “La Perla”, en Córdoba. La confirmación fue realizada este miércoles por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tras los análisis correspondientes.





Monjeau López era estudiante universitario, vendedor y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Según se informó, había iniciado sus estudios de abogacía en la ciudad de La Plata y luego continuó su formación en Córdoba. Trabajaba vendiendo artículos de plata a domicilio, estaba casado y tenía un hijo. Era conocido por distintos apodos, entre ellos “Ale”, “Toni”, “El Nene” o “Bebé”.





Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, mientras caminaba por la vía pública. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, fue capturado por un grupo vinculado al Ejército y posteriormente visto por última vez en el CCD “La Perla”, uno de los principales centros de detención ilegal del país.





Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera-D2”, cuya sentencia se dictó el 25 de agosto de 2016. El hallazgo de sus restos se produjo en el marco de tareas de investigación y excavación llevadas adelante de manera conjunta entre organismos forenses y equipos académicos de la provincia de Córdoba.





El ex centro clandestino “La Perla” funcionó entre 1976 y 1978 en predios del Tercer Cuerpo de Ejército, y se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, en su mayoría aún desaparecidas. La identificación de Monjeau López se suma a la de otras víctimas cuyos restos fueron recuperados en el mismo lugar.



