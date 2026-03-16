Horror en Ituzaingó: torturaron y asesinaron a un hombre en una entradera

Una mujer fue a visitar a su hermano y descubrió una escena de terror: el hombre había sido brutalmente torturado y asesinado . La principal hipótesis que investigan los peritos indica que el ataque se dio en el marco de una entradera.

El violento episodio ocurrió este fin de semana en una casa ubicada sobre la calle Bacacay al 900, en la localidad bonaerense de Ituzaingó . La víctima fue identificada como Andrés Raúl Cerviño, de 54 años.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, todo comenzó luego de que la hermana de Cerviño se dirigiera a su casa para visitarlo y se encontrara con la puerta abierta. Si bien la situación le generó sospechas, de igual manera decidió ingresar.

Una vez adentro se dirigió hasta la habitación de su hermano y descubrió el brutal crmen: el hombre estaba tendido en el suelo, atado de pies y manos y con todo revuelto a su alrededor. Además, una de las rejas de la ventana estaba rota.

Enseguida, la mujer alertó al 911 y un patrullero se dirigió a la zona junto a una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Ituzaingó (EMI). Sin embargo, los médicos solo pudieron determinar que el hombre estaba muerto desde hacía varias horas.

Esta situación desencadenó una investigación a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de ese distrito, quien dispuso que la DDI Morón realice tareas en el lugar.

La funcionaria también ordenó que se lleve adelante la autopsia al cuerpo cuyos resultados preliminares determinaron que la muerte del hombre fue por asfixia por compresión y sofocación un doble mecanismo . Es decir, que el hombre habría sido ahorcado desde atrás con un brazo. Además, precisaron que tenía múltiples heridas en la cara y las piernas. “Fue muy torturado” , reveló un vocero del caso.

A través de las cámaras de seguridad del Laboratorio de Imágenes del Municipio y privadas aportadas por vecinos, la Policía pudo establecer la patente y el modelo del auto con el que actuó la banda criminal.

Según informaron, se trata de un Renault Fluence gris que habría estado involucrado en otro hecho similar donde le quemaron las yemas de los dedos con cera de velas a una jubilada para que confesara dónde tenía dinero.

En las imágenes recopiladas los investigadores establecieron que ese vehículo había sido publicado en la plataforma Marketplace de Facebook en octubre de 2025 para su venta pero con una particularidad: el rodado estaba inhibido y así fue publicado. También se especificó que la patente está dada de alta en la plataforma Uber , por lo que se mantenía en actividad. La Fiscalía libró un oficio a la aplicación de viajes para determinar si su conductor estaba habilitado.

Toda esa evidencia, además de filmaciones aportadas por anillos digitales de la Policía de la Ciudad y de Municipios linderos, permitió a la justicia avanzar con una serie de medidas para dar con los sospechosos, según informó el medio Primer Plano Online.

De esta manera se libró la orden de allanamiento para el domicilio de la calle Huabac al 6700 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde detuvieron a Víctor Fernando David Cequeira , de 42 años, y secuestraron el vehículo.

Al sospechoso, que ahora espera ser indagado por la Justicia, le incautaron tres celulares que ahora será peritados. Cequeira está acusado por el delito de homicidio en ocasión de robo y robo agravado bajo modalidad entradera y la justicia aguarda que los teléfonos incautados arrojen más información para dar con el resto de la banda.

Fuente: TN