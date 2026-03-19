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NACIONALES

Hay alerta amarilla por tormentas en 5 provincias para hoy, jueves 19 de marzo

Redacción CNM marzo 19, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de marzo en algunas zonas de Mendoza , San Luis , La Pampa , Buenos Aires -no incluye el AMBA- y Río Negro .

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por lluvias y vientos en la zona cordillerana de Neuquén , mientras que en Mendoza hay alerta por vientos en algunos sectores de la provincia.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 60 mm , que pueden ser superados de manera local.

El área será afectada durante la mañana por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , pudiendo ser superados en forma local.

Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las zonas cordilleranas de Mendoza y Neuquén serán afectadas durante la tarde y al noche por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

A su vez, la zona baja de Malargüe, en Mendoza, será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h , con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN


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