Fuerte baja: la soja tuvo un lunes negro y cayó más de US$25 en el mercado internacional

El precio de la soja de la posición mayo en la Bolsa de Chicago retrocedió hoy US$25,72, a US$424,48 por tonelada , el valor más bajo desde la rueda del jueves 4 de marzo . Con este movimiento, según indicaron especialistas, la oleaginosa revirtió las subas acumuladas en las últimas seis ruedas . Vale recordar que la semana pasada había alcanzado su nivel más alto desde mediados de 2024 .

Una de las principales razones de la baja es la posibilidad de que se suspenda una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping , en la que se esperaba avanzar en acuerdos comerciales que incluyeran compras de soja. Si ese encuentro finalmente no se realiza, el mercado teme que China termine comprando menos soja estadounidense , algo que presiona los precios a la baja.

Según explicó Eugenio Irazuegui, analista de Zeni , el mercado reaccionó ante la posibilidad de que se postergue ese encuentro previsto para fines de mes entre los presidentes de Estados Unidos y China. “ Las fuertes pérdidas de la soja en Chicago se dieron en el marco de una posible postergación de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China ”, señaló. El analista recordó que el propio Trump puso en duda el encuentro con su par Xi Jinping, que estaba programado para dentro de dos semanas.

Hasta el viernes pasado, agregó, el mercado daba prácticamente por hecho que la reunión se realizaría y permitiría avanzar en acuerdos comerciales. Incluso, desde la Casa Blanca se había planteado elevar las compras chinas de soja de 12 a 20 millones de toneladas , algo que ahora quedó en suspenso. En ese contexto, Irazuegui señaló que con la baja actual “se está borrando la ganancia acumulada en las seis ruedas precedentes” .

Con este valor, el mercado muestra un importante giro respecto de lo que ocurría apenas unos días atrás. El viernes pasado la soja había llegado a tocar uno de los niveles más altos desde mediados de 2024 , en medio de la volatilidad generada por la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo, que impulsaron las cotizaciones en Chicago.

Pero el movimiento del mercado no solo tuvo que ver con la política. Paulina Lescano, especialista en mercados de granos , explicó que la baja también estuvo impulsada por los fondos de inversión que operan en Chicago, que venían acumulando fuertes apuestas alcistas. Según detalló, esos fondos tenían una posición comprada equivalente a unas 30 millones de toneladas de soja , alentados por expectativas de mayores compras chinas y por la suba del aceite de soja acompañando al petróleo.

Cuando aparecieron dudas sobre la reunión entre Trump y Xi y el petróleo también empezó a corregir, el escenario cambió rápidamente. “ Eso generó una fuerte liquidación de posiciones por parte de los fondos especulativos ”, explicó Lescano. Para la especialista, el movimiento deja en evidencia que buena parte de las subas recientes se apoyaban más en expectativas que en datos concretos.

En una línea similar, Carlos Pouiller, director de AZ-Group , coincidió en que el detonante inmediato del movimiento fue el cambio en el escenario político entre Estados Unidos y China. “ Las bajas en el mercado se explicaron, en gran medida, por las declaraciones de Trump sobre la posible postergación de la reunión con Xi Jinping ”, señaló.

Sin embargo, el analista agregó que la caída también responde a un proceso de corrección después de las fuertes subas recientes . “El mercado pudo haber sobrerreaccionado al alza y ahora está ajustando precios”, explicó. Según indicó, este proceso de toma de ganancias también arrastra levemente al maíz y al trigo .

En el caso de la soja, Pouiller añadió otro factor que suma presión sobre los precios: el avance de la supercosecha en Brasil , que incrementa la oferta disponible en el mercado internacional. A esto se suma que los fondos de inversión, que habían acumulado fuertes posiciones compradoras en las últimas semanas, comenzaron a vender para asegurar ganancias.

“ Si se enfría la relación entre Estados Unidos y China, los importadores chinos podrían reducir compras de soja estadounidense y volcarse más hacia Sudamérica ”, advirtió el especialista. Esa posibilidad, concluyó, es la que hoy el mercado empieza a reflejar en los precios.

Fuente: La Nación