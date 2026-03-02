Frotar un limón en la bacha del baño: para qué sirve y por qué lo aconsejan

La bacha del baño es uno de los sectores que más suciedad, sarro y restos de jabón acumula en casa. El contacto constante con el agua, el jabón y los productos de higiene deja manchas opacas, marcas blancas y olores que muchas veces no se eliminan del todo con limpiadores tradicionales. Sin embargo, existe un método simple que puede marcar la diferencia: frotar un limón sobre la bacha .

Se trata de un recurso casero accesible y práctico. El secreto está en el ácido cítrico del limón, un componente natural que actúa como desincrustante y desinfectante , capaz de aflojar la suciedad adherida sin dañar las superficies si se usa de forma adecuada.

El limón contiene ácido cítrico, una sustancia que ayuda a disolver el sarro que deja el agua dura y a eliminar manchas provocadas por restos de jabón, pasta dental y humedad.

Además, posee propiedades antibacterianas, lo que contribuye a mejorar la higiene en una zona de uso diario. Como beneficio extra, deja un aroma fresco que ayuda a neutralizar olores desagradables del baño.

De esta manera, el ácido cítrico actúa durante varias horas y ayuda a desprender la suciedad acumulada.

Es importante no aplicar este método en superficies de mármol o piedra natural, ya que el ácido puede dañarlas. Usado de manera ocasional y correcta, el limón se convierte en un aliado simple y económico para mantener la bacha del baño limpia y brillante.

Fuente: TN