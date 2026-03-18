Falleció un hombre de 63 años luego de una clase de aquagym en un natatorio municipal

ZONALES

Un hombre de aproximadamente 63 años falleció este miércoles por la mañana en el natatorio municipal “Alberto Zorrilla”, en la ciudad de Mar del Plata, tras participar de una clase de aquagym. El hecho generó conmoción entre los presentes y motivó la suspensión de todas las actividades en el establecimiento.





Según los primeros testimonios, el episodio ocurrió alrededor de las 9:20, cuando la víctima, un concurrente habitual del lugar, permaneció en la pileta luego de la clase para realizar ejercicios de inmersión, una práctica que solía hacer con frecuencia. Por causas que aún se investigan, el hombre no logró salir a la superficie y la situación no fue advertida de inmediato debido a la profundidad del natatorio, que alcanza los siete metros.





Una vez detectado, fue retirado del agua y se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 40 minutos. También se utilizó un desfibrilador, que no registró actividad cardíaca, y se le suministró oxígeno y adrenalina por parte del personal de emergencias. Finalmente, pese a los esfuerzos, se confirmó su fallecimiento en el lugar.





De acuerdo a fuentes del establecimiento, el hombre tenía apto médico vigente y la documentación requerida en regla. Además, en su declaración jurada no había informado enfermedades preexistentes ni consumo de medicación. Algunos testigos señalaron que habría atravesado recientemente una enfermedad oncológica, aunque este dato no fue confirmado oficialmente.





Tras el hecho, el natatorio cerró sus puertas durante toda la jornada, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del fallecimiento. En ese marco, profesionales reiteraron la importancia de realizar controles médicos periódicos y de informar cualquier condición de salud antes de realizar actividad física.