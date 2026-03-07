Expoagro 2026: una empresa de tecnología impulsa un nuevo salto productivo para el campo argentino

NACIONALES

Del 10 al 13 de marzo, en Expoagro 2026, Bayer presentará en el lote 45 un recorrido centrado en cómo sus soluciones agregan valor en cada etapa del sistema productivo , combinando genética, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas regenerativas.

En un escenario donde se vuelve a planificar con mayor previsibilidad , la compañía pondrá el foco en un sistema que articula decisiones agronómicas desde el barbecho, la siembra y hasta la cosecha, mostrando cómo la combinación de tecnologías y manejo mejora la eficiencia y la consistencia de los resultados.

“El productor llega a esta campaña con un ánimo distinto : un contexto macro más previsible y señales de recuperación que habilitan una proyección con mayor confianza. Ese escenario abre una oportunidad concreta para mejorar la productividad , y desde Bayer queremos estar aún más cerca, acompañando cada decisión. En Expoagro 2026 presentamos soluciones que optimizan la eficiencia y la estabilidad del sistema, con un seguimiento de las necesidades de nuestros clientes. Nuestro compromiso está en impulsar sistemas productivos más resilientes, sostenibles y listos para capitalizar este nuevo momento de la agricultura argentina”, comentó Geraldine Stegemann , Directora de Estrategia Comercial para Bayer Crop Science Cono Sur.

En el lote se exhibirán cultivos a campo y las principales soluciones del portafolio de Bayer.

Los cultivos de servicio se consolidan como un pilar clave para construir sistemas agrícolas más eficientes y regenerativos. Integrados estratégicamente en la rotación, fortalecen la salud física, química y biológica del suelo y complementan prácticas esenciales como el uso de herbicidas y fertilizantes.

En el recorrido se mostrarán alternativas invernales como la camelina , que permiten mantener el suelo activo y protegido durante el invierno, al mismo tiempo que generan nuevos ingresos para el productor. El uso de estos cultivos está alineado con la visión de Bayer de una agricultura regenerativa: producir más con menos y restaurar más, impulsando sistemas que mejoran la productividad mientras recuperan la salud del suelo.

Esta visión se potencia a través de PRO Carbono , la plataforma de soluciones regenerativas de Bayer en América Latina que ya conecta a cerca de 3.000 productores, y que impulsa mediciones de carbono, adopción de prácticas regenerativas y trazabilidad para construir cadenas más sustentables y agregar valor ambiental y económico con datos medidos y verificables.

Una de las principales novedades será Dekalb Integrado , una propuesta que combina su germoplasma, líder en el mercado, con una prescripción específica de densidad de plantas por ambiente y recomendaciones precisas de nitrógeno por híbrido. Esta solución se basa en el profundo conocimiento que la compañía tiene de su portafolio, respaldado por la red de generación de información más robusta de Argentina, y busca generar valor ayudando al productor a cerrar la brecha de rendimiento.

Además, el programa cuenta con el acompañamiento agronómico de los representantes a campo, quienes aseguran la implementación adecuada y el máximo aprovechamiento de cada recomendación.

La protección de cultivos se presentará integrada a los sistemas de soja, trigo y maíz, con nuevos lanzamientos que amplían el portafolio para sostener el potencial productivo campaña tras campaña, controlando malezas, plagas y enfermedades.

FieldView será protagonista como plataforma para impulsar sistemas más efectivos y sostenibles, basados en información precisa, y este año incorpora el lanzamiento comercial del FieldView™ Drive 2.0 , un nuevo dispositivo más potente para la carga de datos desde la maquinaria.

La digitalización aplicada al agro se consolida como aliada estratégica para alcanzar niveles de producción sostenibles donde no basta con incrementar el uso de insumos, sino que es necesario aumentar la eficiencia en el uso de estos.

El recorrido concluirá con Preceon – sistema de precisión para maíz de baja estatura–, que representa un cambio transformacional en la producción de maíz al ofrecer un valor adicional a los productores a través de recomendaciones digitales y agronómicas específicas por lote e híbrido que permiten maximizar el rendimiento, minimizar el vuelco y quebrado y acceder al cultivo durante todo el ciclo. En 2026 se lanzará a un número reducido de productores y su adopción comercial se ampliará progresivamente en las próximas campañas.

El stand incluirá, como es habitual, espacios de relacionamiento y experiencias para clientes .

En esta ocasión, nuestros distribuidores tendrán un rol protagónico como aliados comerciales dentro del stand, mostrando cómo junto a Bayer llevan la transformación del sistema productivo a cada cliente en su territorio en base a sus necesidades.

En Expoagro 2026, Bayer mostrará la evolución de su modelo de trabajo en campo , integrando genética, prácticas agronómicas, soluciones innovadoras y tecnologías digitales, respaldadas por información y planificación estratégica adaptada a cada lote.

Con este enfoque, Bayer reafirma su compromiso de acompañar al productor en la construcción de sistemas más eficientes, sostenibles y orientados a maximizar el potencial productivo.

Fuente: Clarín