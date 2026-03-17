En un intento por recuperar el control de la agenda, el Gobierno anunció que enviará un paquete de proyectos de ley al Congreso

En un intento por recuperar el control de la agenda política, el Gobierno anunció los proyectos de ley que enviará este año al Congreso de la Nación, tras el escándalo del caso $Libra y la polémica por los viajes del jefe de Gabinete , Manuel Adorni. En ese contexto, el Ejecutivo incluirá reformas en materia penal, propiedad privada y políticas sociales .

La noticia fue dada a conocer por Adorni a través de un posteo en su perfil de red social X luego de un nuevo encuentro de la mesa política. Según detalló, se incluirá la " modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas ".

" Leyes sobre propiedad privada : la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana", puntualizó el funcionario nacional.

Además, el jefe de Gabinete anticipó que "se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal ".

El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: - Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas - Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley…

El anuncio del nuevo paquete legislativo se da en un contexto de extrema tensión para el Gobierno, que en los últimos días quedó envuelto en distintas controversias que impactaron en su agenda pública. El escándalo vinculado a $Libra volvió a generar fuertes cuestionamientos luego de que apareció un documento que revela un presunto pacto por US$ 5 millones por el apoyo de Javier Milei.

Al respecto, el diputado nacional por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados, detalló en Radio Mitre que el jefe de Estado y varios funcionarios deberán responder ante la Justicia y el Congreso ya que persisten preguntas sobre la adjudicación del contrato vinculado al token Libra y afirmó que las pruebas muestran que "el presidente mintió".

El nuevo paquete de leyes se terminó de definir durante una nueva reunión de la mesa política, donde se acordaron las prioridades legislativas para el 2026. Se trató del primer cónclave tras los recientes movimientos en la causa $Libra y en medio de la polémica por la inclusión de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en la delegación oficial que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial.

Con la definición del temario legislativo como punto principal, del encuentro participaron Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem ; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt .

Con los proyectos prioritarios ya definidos, la Casa Rosada pondrá en marcha las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios que le permitan al Gobierno nacional avanzar en la sanción de las leyes. Al igual que sucedió con la reforma laboral, el ministro del Interior será el encargado de establecer un cronograma de reuniones con gobernadores aliados, a quienes intentará convencer de respaldar la agenda parlamentaria del oficialismo.

Entre las dos tandas de sesiones extraordinarias, de diciembre y febrero, el oficialismo consiguió convertir en ley el Presupuesto, el proyecto de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur- Unión Europea.

Además, el Senado le dio media sanción a la Ley de Glaciares, el único tema pendiente, pero el intento de avanzar en forma exprés en Diputados quedó congelado. Recién el 25 y 26 de marzo habrá audiencias públicas. En menos de 48 horas se registraron 7800 inscriptos. El dictamen y la sanción del texto quedaron para abril.

Fuente: Clarín