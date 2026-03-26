Elecciones en Perú 2026: cuándo se vota para presidente

En abril los peruanos eligen a su próximo mandatario y esta votación determinará los destinos del país, por lo que es importante saber cuándo se vota para presidente , y la fecha de un balotaje , en caso de que ninguno de los candidatos obtenga un triunfo contundente en primera vuelta.

La justicia electoral peruana dispuso que las elecciones presidenciales se celebren este domingo 12 de abril.

En esa fecha, los ciudadanos habilitados para votar deben asistir a sufragar para definir al próximo mandatario, que asumirá el 28 de julio .

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas , por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

En vista de las preferencias del electorado, se estima que se llevará a cabo un balotaje, o segunda vuelta, el domingo 7 de junio , dado que ninguno de los postulantes superaría el 50% de los votos.

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más de 35%.

De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes:

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente , sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación , ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

Fuente: La Nación