El peronismo arma una vigilia para acompañar a Cristina Kirchner en su salida a Comodoro Py: ¿va Kicillof?

Si se toma como referencia aquella declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py en abril de 2016 , apenas unos meses después del final de su último mandato como presidenta, el contraste será notable. En aquel caso había dado un discurso de casi una hora, bajo la lluvia y ante miles de seguidores , luego de entregar un escrito ante el juez Claudio Bonadio por los contratos de dólar a futuro. Esta vez, más allá de las restricciones por su detención, su intención será cumplir con la comparecencia por la causa Cuadernos sin protagonizar un acto político frente a los tribunales.

Convocados por las organizaciones nucleadas en la campaña Argentina con Cristina, sus seguidores irán este martes temprano a la esquina de San José y Humberto Primo, para montar una suerte de vigilia frente al departamento en el que cumple con la prisión domiciliaria por la condena por el causa Vialidad. “Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella. Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina ”, circularon por redes sociales.

En este caso no está prevista una caravana de los militantes para seguirla en el traslado a los Tribunales ni una concentración en Comodoro Py. Sí habrá un grupo de legisladores, intendentes y dirigentes cercanos que la esperará en Retiro, y a los que les permitan el acceso en el salón Auditorium, al que la ex presidenta llegará con su abogado Carlos Beraldi. También recibieron invitaciones los integrantes de la mesa directiva del PJ.

“ Vamos a estar apegados 100% al proceder judicial, no es una actividad política. Lo que está haciendo el Gobierno es generar circo porque no hay pan. Los números de la economía marcan que crece la inflación, baja el consumo, cierran las empresas, cae el empleo...”, adelantó una fuente con acceso a San José 1111, y remitió a las recientes revelaciones sobre la estafa con la criptomoneda $LIBRA y los pasos en falso de Manuel Adorni con los viajes a Nueva York con su esposa y a Punta del Este en un avión privado.

“El Gobierno está atravesado por casos de corrupción, cada vez menos presuntos y más certeros, que involucran al Presidente, a su hermana, al principal asesor y al jefe de Gabinete. En ese marco van a tener una foto para mostrar, pero les va a durar poco ”, transmitió la intención de Cristina Kirchner de interferir lo menos posible en el momento complejo del oficialismo. “ No es un acto político, es un acompañamiento. No va a estar sola ni cuando salga de su casa ni cuando llegue a Comodoro Py”, coincidió uno de los diputados de Unión por la Patria que la esperará en los tribunales.

¿Axel Kicillof será uno de los referentes peronistas presentes para respaldar a la ex mandataria? En medio de la pelea con su ex jefa política, reflejada en la pulseada en la provincia de Buenos Aires y la distancia que tomó el gobernador en el último tiempo, lo que generó el reproche público de referentes de La Cámpora, llamó la atención que no descartara participar de alguna de las dos actividades de respaldo. “Axel siempre estuvo. La persecución judicial a Cristina es un tema que queda afuera de las diferencias y las discusiones políticas” , aclararon cerca del mandatario provincial, aunque hasta la tarde de este lunes no había confirmado su asistencia.

“Hablaría muy bien de él si va, desde lo humano y también desde lo político, porque la persecución es al peronismo. Hoy le toca a ella, mañana puede ser otro” , le dedicó uno de los dirigentes con vínculo directo con la ex presidenta. Hace unos días, luego de que Kicillof no la mencionara en su discurso ante la Legislatura bonaerense, Mayra Mendoza lo había cuestionado en un sentido similar. “Humanamente esperaba una muestra de solidaridad”, apuntó la intendenta de Quilmes en uso de licencia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín