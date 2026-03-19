El médico argentino que está entre los 50 más influyentes del mundo: “Es una responsabilidad seguir innovando”

No lo vive como un logro personal. No habla de éxito en primera persona. Y, aun así, Roger Zaldívar acaba de ser reconocido, por segundo año consecutivo, como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo .

Su nombre volvió a aparecer en la Power List 2026 de The Ophthalmologist , un ranking global que distingue a los profesionales que están impulsando cambios concretos en la especialidad: desde avances quirúrgicos hasta innovación tecnológica y nuevos modelos de atención.

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Pero cuando se le pregunta por la magnitud del reconocimiento, su respuesta va en otra dirección. “La verdad es que no hay un momento puntual… porque trato de no vivirlo desde lo personal”, dice en diálogo con TN .

Y profundiza: “Obviamente es un honor enorme, pero con el tiempo entendés que estos reconocimientos no hablan solo de una persona, sino de un equipo, de una historia y de una forma de vivir la oftalmología”.

La lista, titulada este año Drivers of Change (Impulsores del cambio), pone el foco en quienes, durante los últimos meses, generaron impacto real en el campo de la salud visual . En ese contexto, repetir presencia no es un dato menor.

“Al ser el segundo año consecutivo, sí te hace tomar dimensión de que hay algo que estamos haciendo bien, que está teniendo impacto . Pero más que ‘caer la ficha’, lo vivo como una responsabilidad de seguir empujando, innovando y compartiendo lo que hacemos”, sostiene.

¿Qué significa hoy “impulsar el cambio” en oftalmología? Para Zaldívar, la respuesta está en algo que hasta hace poco parecía lejano: la integración entre medicina e inteligencia artificial .

“Creo que el cambio viene por integrar cosas que antes estaban separadas y no teníamos la capacidad de asociarlas”, explica.

Uno de los desarrollos en los que trabaja es ICL Guru , una solución basada en inteligencia artificial que permite mejorar la precisión en cirugías oculares . El sistema utiliza datos anatómicos reales para definir el tamaño de lente ideal para cada paciente, optimizando los resultados.

“El algoritmo hoy se usa en más de 100 países y se va fortaleciendo con la retroalimentación de los resultados quirúrgicos”, detalla. Pero no es el único frente. También impulsa una startup orientada a transformar la manera en que se genera y utiliza la información clínica.

“Estamos tratando de cambiar la forma en la que se construyen los datos médicos, para que sean más escalables, más inteligentes y realmente útiles para la toma de decisiones”, señala.

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En síntesis, lo que propone es un cambio de paradigma. “Si lo tengo que resumir, diría que estamos llevando la medicina hacia un modelo más basado en datos, más personalizado y más conectado entre profesionales para aprovechar al máximo la ola de la inteligencia artificial”, afirma.

Aunque hoy su actividad se reparte entre distintas ciudades, Zaldívar mantiene un fuerte vínculo con su origen.

“Estamos en una etapa de expansión natural, y eso implica estar cerca de distintos centros”, explica. Actualmente vive en Buenos Aires y trabaja con presencia en diferentes puntos, pero insiste en que la identidad del proyecto sigue anclada en Mendoza, donde “nació todo”.

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El reconocimiento individual se da en paralelo con otro dato que refuerza esa idea: la clínica vinculada a su trabajo también fue distinguida a nivel internacional. Para Zaldívar, eso confirma que no se trata de nombres propios, sino de una construcción colectiva . “Sin dudas estamos hablando de un modelo… y eso es lo más lindo de todo”, dice.

Y explica por qué. “La clínica es el reflejo de muchos años de trabajo, de una cultura y de un equipo que comparte una misma forma de hacer las cosas”.

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Ese recorrido tiene raíces familiares. Su abuelo fue el fundador y su padre, pionero en técnicas que hoy forman parte de la práctica habitual . “Eso generó una base muy sólida. Pero lo más importante es que se fue transmitiendo, evolucionando y multiplicando en todo el equipo”, destaca.

Hoy, ese legado se proyecta en una estructura más amplia, donde el conocimiento se comparte y se potencia . “Ya no es una persona. Es una manera de trabajar, de formarse, de vincularse con el paciente. Y creo que ese es el verdadero valor”.

La Power List de The Ophthalmologist se construye a partir de nominaciones abiertas de la comunidad médica global. Profesionales, investigadores y lectores proponen candidatos, que luego son evaluados por un panel internacional.

El resultado es un ranking que no solo reconoce trayectorias, sino también impacto reciente. En ese contexto, la presencia de un argentino por segundo año consecutivo vuelve a poner el foco en el desarrollo médico local .

Pero, lejos de celebrarlo como un punto de llegada, Zaldívar lo interpreta como un punto de partida. “Si algo nos enorgullece, es que desde Mendoza estamos construyendo un modelo que puede competir con los mejores del mundo”, afirma.

Y agrega: “Eso también implica una responsabilidad. Porque cuando estás en ese lugar, ya no se trata solo de lo que hacés, sino de lo que representás ”.

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En un escenario donde la medicina atraviesa transformaciones profundas, su mirada apunta a lo que viene. Más datos. Más tecnología. Más conexión entre profesionales. Pero, sobre todo, una idea que atraviesa toda su carrera: que el conocimiento no es individual, sino colectivo. Y que incluso desde el sur del mundo, es posible marcar el rumbo.

Fuente: TN