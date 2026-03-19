El Gobierno otorga un anticipo de hasta $100.000 millones a Santa Cruz

El Gobierno dispuso otorgar un anticipo de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz para afrontar “dificultades financieras transitorias” en sus cuentas públicas. La medida fue oficializada a través del Decreto 161/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y prevé que los fondos se transfieran durante marzo.

Según surge del decreto, la provincia solicitó asistencia ante la imposibilidad de cubrir compromisos “urgentes” derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y la amortización de deudas. En ese marco, el Poder Ejecutivo habilitó el envío de fondos a través de la Secretaría de Hacienda , dependiente del Ministerio de Economía.

El esquema de devolución establece que el anticipo deberá reintegrarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que se otorga . Para ello, se dispuso que el repago se realice mediante retenciones sobre los recursos que le corresponden a Santa Cruz por el régimen de coparticipación federal.

El decreto, firmado el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo , fija que el monto anticipado devengará intereses y que la tasa definida es una Tasa Fija Nominal Anual del 15% .

Como condición para acceder al financiamiento, la provincia deberá autorizar al Ministerio de Economía a efectuar las retenciones necesarias y afectar su participación en los recursos coparticipables hasta cubrir el total del anticipo más los intereses correspondientes.

La Contaduría General de la Nación será la encargada de registrar la operación como un anticipo de fondos de la Tesorería General , imputando el monto a la cuenta correspondiente a la provincia.

Este anticipo se anuncia luego de que el Gobierno haya anunciado que, en febrero, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $144.421 millones, producto de un superávit primario de $1,4 billones y del pago de intereses de deuda por $1,3 billones.

Con este resultado, el acumulado de los primeros dos meses del año muestra un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un resultado financiero de alrededor de 0,1% , cifras que el Gobierno presentó como una ratificación de la política de equilibrio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.

Por otra parte, de acuerdo con el informe oficial, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron en febrero los $11,8 billones , lo que implicó un incremento nominal del 21,2% interanual. Sin embargo, al descontar la inflación de 33,1% para el mismo período, se trata de una caída real cercana al 9% .

Fuente: La Nación