El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en la ANSES y el gremio está en alerta

Decidido a profundizar la motosierra sobre la planta del Estado, el Gobierno puso en marcha este lunes un plan de retiros voluntarios para el personal de la ANSES , una decisión que puso en alerta al principal gremio que agrupa a los trabajadores del organismo, que denunció que se trata de una maniobra de achicamiento de la institución que impactará en el funcionamiento del sistema previsional .

Además, desde la conducción de la Asociación de Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) advirtieron que el anuncio de la apertura de nuevos retiros voluntarios profundiza la política de ajuste de la ANSES , cuyos trabajadores mantienen los salarios congelados desde noviembre de 2024 ante la determinación de la administración de Javier Milei de rechazar la convocatoria a paritarias en la institución.

A través de la Resolución 68/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la apertura de un programa de extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), destinado a los trabajadores de la ANSES que posean al menos dos años de antigüedad, aunque la aprobación final quedará sujeta a la evaluación del organismo.

El programa anunciado establece una indemnización equivalente al 90% de un sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre las remuneraciones habituales, con un tope de 24 haberes brutos . El pago se realizará en una sola cuota hasta $80 millones, y en dos cuotas mensuales si el monto supera esa cifra. La resolución estableció, además, que quienes se adhieran al retiro no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años y deberán declarar que no tienen reclamos laborales pendientes.

Desde la cúpula de APOPS, que desde diciembre pasado encabeza Fabián Montaño (que desplazó a Leonardo Fabre que estuvo 30 años al frente del gremio), advirtieron que el régimen de retiro voluntario dispuesto por el Gobierno forma parte de un proceso de reducción de la planta del organismo y de debilitamiento de su capacidad operativa. “El retiro voluntario no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”, afirmó Montaño.

Fuentes del organismo previsional estimaron que la apuesta de la administración Milei es reducir entre 2.000 y 2.500 puestos sobre un total de 12.319 trabajadores actuales en la institución. No se trata del primer recorte en la ANSES: desde diciembre de 2023 fueron despedidos 1.584 trabajadores en tanto que ingresaron mas de 300 puestos jerárquicos .

La conducción de APOPS, que junto a ATE, UPCN y Secasfpi representan al personal de la ANSES, también advirtió que la reducción de trabajadores no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en "una orientación más amplia de achicamiento del Estado y de debilitamiento del rol de la previsión social pública". Al respecto, señalaron que los salarios de los trabajadores del organismo se mantienen congelados desde noviembre de 2024 , cuando el Gobierno habilitó el último aumento de 3%.

"Nos preocupa la situación salarial de los trabajadores del organismo. Hace meses que venimos pidiendo formalmente la apertura de la paritaria y la respuesta es el silencio . En cualquier relación laboral seria lo primero es el diálogo; acá ni siquiera hay convocatoria”, indicó Montaño ante la consulta de Clarín. Y añadió: “ANSES tiene convenio colectivo propio. Es un organismo descentralizado y, por lo tanto, debe discutir su paritaria específica. No puede quedar en un limbo salarial mientras la inflación sigue corriendo y el salario pierde poder adquisitivo ”.

Editora de la sección Política

Fuente: Clarín