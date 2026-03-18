Detuvieron a dos hombres por el asesinato del profesor de la UBA en su departamento en Caballito

La Policía de la Ciudad detuvo en Tres de Febrero al principal sospechoso del crimen del profesor universitario David Walter Aguirre , ocurrido a principios de este mes en Caballito. También arrestó a un posible cómplice.

Aguirre fue encontrado el 4 de marzo por un empleado de la oficina donde también vivía la víctima, de 55 años. Estaba atado con precintos y con un trapo en la boca . La principal hipótesis es que el hombre tuvo un encuentro con el acusado esa noche.

El informe forense determinó que la víctima tenía una prenda introducida en la boca y, además, presentaba signos de compresión en el cuello , por lo que murió por asfixia.

Las detenciones estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad, y se produjeron en una casa de la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

Los investigadores seguían el rastro de un hombre que había ingresado al departamento de Aguirre en Hidalgo al 375 y que se retiró horas después, antes del hallazgo del cuerpo.

Tras las pericias, que incluyeron el análisis de las cámaras de la zona, los detectives determinaron que el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo , por lo que se realizó el allanamiento donde ambos fueron detenidos.

El sospechoso del homicidio era investigado por otro hecho bajo la misma modalidad, donde engañó a un hombre para robarle en su casa de Caballito.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández , quien indagará a los acusados en las próximas horas.

Aguirre, de 55 años, era profesor de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñaba desde 2011 en la Facultad de Ciencias Económicas .

Fuente: TN