Desorientada, una mujer ingresó a la Panamericana y manejó 6 kilómetros a contramano

Una mujer manejó cerca de 6 kilómetros a contramano por la Panamericana a la altura de Campana. Fue interceptada por la Policía, que la sometió a un control de alcoholemia que dio negativo, por lo que se sospecha que se desorientó.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la localidad bonaerense, que la captaron conduciendo a mediana velocidad bordeando guardarraíl , mientras decenas de vehículos que iban en sentido correcto, incluido un camión de gran porte, evitaron impactarla de frente.

La mujer, cuya identidad no trascendió, manejaba un Toyota Corolla blanco que ingresó a la autovía en la subida de colectora norte y Chiclana , cerca de la empresa Holcim.

Al ser detectada, varios patrulleros se dirigieron al lugar para interceptarla , junto a móviles de seguridad vial del municipio. Mientras tanto, según se refleja en el video, la mujer en ningún momento atinó a detenerse ni sobre pavimento ni sobre la banquina.

Según los primeros reportes, la conductora estaba completamente desorientada y no respondía a las señales de los policías ni a los gritos de los automovilistas.

Aunque la conductora desorientada no resultó herida, su irrupción en la Panamericana en contramano sí provocó un accidente. Cerca del kilómetro 70, indicó el sitio de noticias TN.com , una Toyota Hilux 4x4 chocó violentamente contra uno de los patrulleros que formaban parte del operativo para ponerle fin al episodio.

El conductor de la Hilux debió ser asistido por personal médico. Los efectivos involucrados también fueron trasladados al hospital, aunque, según los primeros informes, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Metros más adelante, la policía logró finalmente interceptar a la mujer, a quien sometieron en primera instancia a un test de alcoholemia que dio negativo. Sin embargo, indicó el mismo medio, la mujer se desorientó y no supo cómo salir del trayecto equivocado.

Mientras tanto, las autoridades investigan en detalle las causas de lo sucedido. La mujer quedó detenida.

Fuente: Clarín