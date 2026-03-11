Dalma Maradona lanzó críticas hacia Lionel Messi: “Mi papá nunca se equivocó, él manchó la pelota de sangre iraní”.

Se generó una fuerte polémica en redes sociales luego de que se viralizaran declaraciones de Dalma Maradona, hija del exfutbolista Diego Maradona, en las que criticó al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Según trascendió en distintas publicaciones que circularon en internet, Dalma expresó una frase en la que comparó a su padre con Messi, lo que desató una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales.

Dalma afirmó: “Mi papá sí era un señor con todas las letras, nunca se equivocó. Messi manchó la pelota… de sangre iraní”.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente y generaron debate entre quienes salieron a defender la figura de Messi y quienes recordaron el legado futbolístico de Diego Maradona.

La discusión volvió a instalar en redes sociales la histórica comparación entre ambos ídolos del fútbol argentino, un tema que suele despertar fuertes opiniones entre fanáticos.